Org Virtüözü Eduard Antal, Opus Amadeus Festivali için İstanbul’da

Yayınlanma: 05.11.2024 - 13:31

Güncelleme: 05.11.2024 - 13:31

Romanya’nın önde gelen müzisyenlerinden, org virtüözü Eduard Antal, V. İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Org Festivali’nin kapanış konserini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geliyor.

Antal, müzikseverler için barok, klasik, romantik ve geç romantik dönemlere ait zengin bir repertuvar seslendirecek.

Bu özel konser, 7 Kasım Perşembe akşamı saat 20.30’da, Beyoğlu’ndaki tarihi Sent Antuan Kilisesi’nde gerçekleşecek.