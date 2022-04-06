Orhan Pamuk ile Aslı Akyavaş evlendi
Nobel Edebiyat Ödüllü Orhan Pamuk, Aslı Akyavaş ile İstanbul’da dünya evine girdi.
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk, Aslı Akyavaş ile İstanbul’da dünya evine girdi.
BELEDİYE'DE NİKAH YAPILDI
Salgın koşulları nedeniyle aile içinde yapılan nikah töreni aile içinde yapıldı. Nikah, Beyoğlu Belediyesi’nce öğle saatlerinde kıyıldı.
Aslı Akyavaş, Türkiye'de "sağlık turizmi"nin kurumsallaşmasındaki girişimleriyle tanınıyor.
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