Orhan Pamuk ile Aslı Akyavaş evlendi

Nobel Edebiyat Ödüllü Orhan Pamuk, Aslı Akyavaş ile İstanbul’da dünya evine girdi.

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2022 Çarşamba, 18:14
Orhan Pamuk ile Aslı Akyavaş evlendi
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Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk, Aslı Akyavaş ile İstanbul’da dünya evine girdi.

BELEDİYE'DE NİKAH YAPILDI

Salgın koşulları nedeniyle aile içinde yapılan nikah töreni aile içinde yapıldı. Nikah, Beyoğlu Belediyesi’nce öğle saatlerinde kıyıldı.

Aslı Akyavaş, Türkiye'de "sağlık turizmi"nin kurumsallaşmasındaki girişimleriyle tanınıyor.



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