Orhan Pamuk'un yeni eserlerinden oluşan "Şeylerin Tesellisi" sergisi Münih'te açılacak

Orhan Pamuk'un yazar, fotoğrafçı, illüstratör, küratör ve müze kurucusu kimlikleriyle bir araya getirdiği çalışmaları, ilk kez Münih'teki Lenbachhaus Müzesi'nde 17 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşuyor.

AA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 23:40
Orhan Pamuk'un yeni eserlerinden oluşan
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"Şeylerin Tesellisi" isimli sergide Masumiyet Müzesi'nden getirilen 41 eserin yanı sıra yazarın daha önce Staatlichen Kunstsammlungen Dresden ve Lenbachhaus koleksiyonlarından ilham aldığı 26 yeni enstalasyon bulunuyor.

Sergideki resimler, çizimler, eskiz ve not defterleri ile fotoğraflar, sanatçının iç dünyasına ve çalışma biçimine ışık tutuyor.

"EŞYALARIN BİZE VEREBİLECEĞİ TESELLİ..."

Serginin Lenbachhaus Müzesi'ndeki tanıtım metninde Pamuk'un eserlerinin yazı ile ilişkisine dair, şu ifadelere yer verildi:

"İlk olarak Dresden'de açılan gezici serginin bu konağında Pamuk, Lenbachhaus Koleksiyonu'ndan Paul Klee ve Alfred Kubin gibi sanatçıların eserlerinden yola çıkıyor. Bu yeni eserlerinde hikayelerini her zamanki gibi nesneler üzerinden anlatan Pamuk, eşyaların bize verebileceği teselli üzerine yoğunlaşıyor. Pamuk, yıllardır kendisini meşgul eden kültürel değişim, oksidentalizm, oryantalizm, kurgu, hafıza ve müzelerin rolü gibi temaları yeniden ele alıyor."

Orhan Pamuk'un romanlarındaki kavramsal ve görsel dünyayı da eserleriyle ifade ettiği sergi, 13 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

Sergi kapsamında ayrıca sanatçı Ali Kazma'nın Pamuk'un edebi ve sanatsal çalışmalarını, stüdyosunu, kütüphanesini ve geniş arşivini inceleyen üç parçalı "Mürekkep Evi" adlı video çalışması da gösterilecek.


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