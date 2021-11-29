Orkestra şefi Cem Mansur görevden alındı

29 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

Bir süre önce Kulis köşemizde duyurduğumuz haber resmileşti; İBB Kültür, Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur’u görevden aldı.

İlginç olan, Cem Mansur’un yerine gelecek olan yeni yönetmenin henüz belli olmaması. Orkestra şefi Cem Mansur’a yönetim tarafından görevden alınacağı söylenmiş, ünlü müzisyen ise yazılı gerekçe istemişti. Bu gerekçe “yönetsel fikir ayrılıkları” olarak belirtildi. 2019 yılı ekim ayında İBB Başkanı İmamoğlu tarafından göreve davet edilen Cem Mansur, hemen ardından patlayan pandemi döneminde konser salonunun kapalı kalması nedeniyle çok kısa süre sanat yönetmenliği yapabildi. Kapalı kalınan dönemde dijital yayınlarla etkinliğini sürdüren CRR, açılmanın ardından Açık Hava tiyatrosunu da kullanarak Senfonik Yaz Konserleri düzenledi ve senfoni orkestrasıyla bu mekânı dolduran ilk kurum oldu. Yeni sezona da hızlı giren CRR’nin programında klasikten flamenkoya, Türk Sanat müziğine, müziğin her türüne yer verildiği belirtilen basın açıklamasında Cem Mansur tarafından hazırlanmış olan aralık ayı programının çeşitliliği ve zenginliğinden övgüyle bahsediliyor olması, sanatçıyla yolların ayrılma nedeninin sanat olmadığına inandırıyor. Ayrıca müzikseverlerin davet edildiği 30 Aralık’taki Viyana Oda Orkestrası’nın yıl sonu “muhteşem” konseri de yine Cem Mansur’un ilişkileriyle sağladığı bir etkinlik. Yerine kimin getirileceği açıklanmamış olmakla birlikte kulislerde dolaşan isim genç orkestra şefi Murat Cem Orhan.

Cem Mansur, müzik eğitimini Londra ve Los Angeles’ta yaptı. Müzik çalışmalarını başta İngiltere olmak üzere yurtdışında çeşitli ülkelerde sürdürdü. Türkiye’de Akbank Oda Orkestrası daimi şefliğine getirildi ve düzenlediği değişik programlarla dikkat çekti. Cem Mansur, orkestra şefliğinin yanı sıra yönettiği müzik hakkında bilgi vermesiyle de tanınıyor. Mansur’un aralık ayı programındaki konserini yönetip yönetemeyeceği ise merak konusu.