Marvel'ın Örümcek Adam 4 planları belli oldu: Hayranları büyük bir sürpriz bekliyor

Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) merakla beklenen devam filmi Örümcek Adam 4 ile ilgili heyecan verici yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor. Tom Holland’ın başrolünde olduğu Spider-Man 4, uzun süredir çeşitli söylentilerin odağındaydı. Ancak gelen son bilgiler, filmin konusuna dair bazı ipuçlarını da beraberinde getirdi.

Film hakkında konuşulan en büyük iddialardan biri, adının Spider-Man: Siyah Giyen Kral olabileceği yönünde. Bu söylenti, filmin merkezinde Simbiyotlar'ın yer alacağını işaret ediyor. Bu durum, Venom karakteriyle ilgili MCU’nun önceki projeleriyle de bağlantılı olabilir. Özellikle Venom: Let There Be Carnage filmi sonrası, Örümcek Adam ve Venom’un yollarının kesişeceğine dair güçlü ipuçları mevcut.

ÖRÜMCEK ADAM 4 ÇOKLU EVRENLE BAĞLANTILI OLABİLİR

Hayranların çoğu Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminin başarısından sonra, yeni bir Örümcek Adam hikayesi bekliyordu. Sokak düzeyinde bir macera umulsa da, son gelişmeler filmin çoklu evren hikayesiyle daha geniş bir perspektif sunacağını gösteriyor. Üç farklı Örümcek Adam’ın (Tom Holland, Tobey Maguire ve Andrew Garfield) yeniden bir araya geleceği söylentileri de bu yöndeki beklentileri güçlendiriyor.

MCU'nun şu anki odak noktası olan Çoklu Evren Destanı, Örümcek Adam'ı daha büyük bir hikaye zincirinin parçası haline getiriyor. Özellikle Tobey Maguire ve Andrew Garfield’ın karakterlerine dair devam filmleri beklentisi, yeni projeye dair heyecanı artırıyor.