Örümcek Adam devam filminden beklenen haber geldi...

Örümcek Adam'ı yönetecek isim belli oldu. Filmin çekimlerinin önümüzdeki aylarda başlaması planlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 16:34
Örümcek Adam devam filminden beklenen haber geldi...
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Örümcek Adam 4'ün prodüksiyon başlangıç penceresi ve potansiyel yönetmeninin açıklandığı bildirildi. Tom Holland ve Zendaya'nın Marvel Sinematik Evreni'ndeki Örümcek Adam ve MJ rollerini yeniden canlandıracakları film için heyecan dorukta.

Sony Pictures ve Marvel Stüdyoları, uzun süredir geliştirilen Spider-Man 4'ün prodüksiyonuna sonbaharda başlamayı hedefliyor. Eylül ya da ekim gibi başlayacak olan prodüksiyon süreci, Holland'ın başrolde yer alacağı bu devam filminin heyecanını artırıyor.

HBO'nun Euphoria 3. sezonunun ertelenmesiyle birlikte, Zendaya'nın MJ rolünü canlandıracağı bu film, geniş kitleler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Hızlı ve Öfkeli'nin yönetmeni Justin Lin'in adı geçiyor. Lin, potansiyel olarak Jon Watts'ın yerine geçerek Spider-Man evrenine yeni bir soluk getirebilir.


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