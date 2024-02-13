Fransız 'örümcek adama' hapis: 'Heyecan peşindeydi'

Yayınlanma: 13.02.2024 - 16:23

Güncelleme: 13.02.2024 - 16:23

Avustralya'nın Melbourne kentindeki gökdelene tırmanan Fransa vatandaşı Anthony Andolfo, yedi gün hapis cezasına çarptırıldı.

55 katlı binaya hiçbir güvenlik ekipmanı olmadan tırmanan 30 yaşındaki adam, binanın çatısına ulaştığında polis, itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından karşılandı.

Melbourne Sulh Ceza Mahkemesi görülen duruşmada Andolfo, suçunu kabul etti ancak şöhret ya da sosyal medya takipçisi peşinde olmadığını iddia etti.

Binanın dokuzuncu katındaki balkonuna kadar tırmanan Andolfo, herhangi bir halat, emniyet kemeri ya da diğer güvenlik ekipmanları olmadan tırmanmaya devam etti. 26 dakika süren tırmanışını, arkadaşı tarafından drone yardımı ile kayıt altına aldı.

Andolfo'nun avukatı Michael Haralambous mahkemeye müvekkilinin şöhret ya da daha fazla sosyal medya takipçisi peşinde olmadığını söyledi.

Haralambous, Andolfo'nun bu tehlikeli eylemi hakkında "Şöhret peşinde değildi. Heyecan peşindeydi. Binayı seçti çünkü tırmanmak ve sadece yüksek bir yere tırmanarak elde edilebilecek o huzur anını yaşamak istiyordu" dedi.

Avukat, başka ülkelerde de binalara tırmanma deneyimi olan Andolfo'nun tekniğini analiz etmek ve diğer dağcılarla paylaşmak için tırmanışını filme aldığını söyledi.

Andolfo'nun acil servis ekiplerini ve halkı rahatsız ettiğini kabul ettiğini söyleyen Haralambous, "(Andolfo) Victoria toplumundan özür diliyor" açıklamasında bulundu.

HAKİM İKNA OLMADI

Ancak Sulh Ceza Hakimi Jonathan Klestadt, avukatın savunmasını geçerli görmedi ve 30 yaşındaki gencin adrenalin yüksekliğinden daha fazlasının peşinde olduğunun açık olduğunu söyledi.

Klestadt, "Davranışınızı filme alan bir suç ortağının varlığı, bunun en azından kısmen kendini tanıtma, kendini yüceltme ve benzer risk alma davranışlarında bulunan insanlar arasında itibarınızı artırma amacıyla yapıldığını gösteriyor" dedi.

Mahkemenin bu tür tehlikeli ve risk alan davranışları kınaması gerektiğini ifade eden Klestadt, kimse zarar görmemiş olsa da tırmanışın kolayca ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabileceğini belirtti.

7 gün hapis cezası alan Andolfo'nun yanı sıra drone ile tırmanışı kayıt altına alan arkadaşına "olaydaki rolü" nedeniyle 3 bin dolar para cezası verildi.