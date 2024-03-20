Tobey Maguire'ın Örümcek Adam filminde giydiği kostüm açık arttırmaya çıktı

Tobey Maguire'ın Örümcek Adam'ı canlandırdığı Örümcek Adam 3 filminde kullanılan kostüm bir internet sitesinde satışa çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 09:51
Tobey Maguire'ın Örümcek Adam filminde giydiği kostüm açık arttırmaya çıktı
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Sam Raimi'nin yönetmenliğini yaptığı 2007 yapımlı Örümcek Adam 3 filminde Tobay Maguire'ın giydiği simbiyot Spider-Man kostümü açık arttırma ile satışa çıktı.

Kostümün açık arttırma başlangıç fiyatı 5 bin 500 dolar olarak belirlendi.

DEFORMASYONLAR DİKKAT ÇEKİYOR

WebTekno’nun aktardığı habere göre, Heritage Auctions tarafından satılan kostümün özellikle maske ve göğüs altındaki deformasyonlar dikkatleri çekiyor. 

Sitede başka Örümcek-Adam ve Marvel ürünleri de satılıyor.

Bu ürünler arasında, şu andaki fiyatı 15 bin dolar olan bir klasik kostüm, X-Men Origins: Wolverine filminde kullanılan kemik pençeler, filmde kullanılan Daily Bugle gazeteleri de yer alıyor.



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