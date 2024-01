Oscar adayı Lily Gladstone, Charlie Kaufman'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Memory Police' filminde başrolde!

Yayınlanma: 31.01.2024 - 10:47

Güncelleme: 31.01.2024 - 10:47

Akademi Ödülü adayı Lily Gladstone, Oscar ödüllü Charlie Kaufman'ın senaryosunu yazdığı ve Reed Morano'nun yönetmen koltuğunda oturacağı "Memory Police" adlı bilimkurgu romanının uyarlamasında başrolde yer alacak. Gladstone, "Killers of the Flower Moon" ile Oscar adaylığı elde etmişti.

Yönetmen Reed Morano ve yapımcı Margot Hand liderliğindeki filmde, Gladstone'un performansı, hikayenin geçtiği adada yaşayan insanların kolektif hafıza kaybına uğradığı bir dünyayı anlatacak. Hikaye, Hafıza Polisi adlı bir örgüt tarafından kontrol edilen bir adada geçiyor.

Filmdeki meta hikayede, bir roman yazarı, editörünü Hafıza Polisi'nden korumaya çalışır çünkü editör hala gerçeği hatırlamaktadır. Yoko Ogawa'nın aynı adlı romanından uyarlanan bu eser, Japonca olarak 2019'da yayımlandı ve İngilizce çevirisiyle büyük ilgi gördü.

Reed Morano'nun önceki çalışmaları arasında "Meadowland", "I Think We're Alone Now" ve "The Rhythm Section" bulunuyor. Yapımcılığı üstlenen Margot Hand ile birlikte, yönetmen Martin Scorsese de romancı Yoko Ogawa ile birlikte yürütücü yapımcılığı üstlenecek.