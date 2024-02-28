Oscar Ödülleri nerede yayımlanacak? Oscar Ödülleri Türkiye'de ne zaman, saat kaçta?
Bu yıl 96'ncısı düzenlenecek olan Akademi Ödülleri'ne kısa bir süre kaldı. Oscar adaylıklarının açıklandığı günden beri heyecan doruktaydı. Türkiye'den ödül törenini izlemek isteyenler için ise sevindirici bir haber geldi. Tören bir dijital platform üzerinden canlı olarak yayımlanacak.
Kıyasıya rekabetin ve birbirinden farklı filmlerin beyazperdede ve çeşitli dijital platformlarda yayımlandığı bir yıl oldu. Kıyasıya rekabetin olacağı ödül töreni 96. Akademi Ödülleri Türkiye üzerinden de canlı olarak yayımlanacak.
OSCAR ÖDÜLLERİ NEREDE YAYIMLANACAK?
Oscar ödüllerine kısa bir süre kaldı ve 96. Akademi Ödülleri, 11 Mart'ta Türkiye'de Disney+ platformunda canlı olarak yayımlanacak. Ödül töreni Türkiye saati ile pazartesiye bağlayan gece 01.30'da Kırmızı Halı etkinliği ile başlayacak ve tören 02.00'de ekranlara gelecek.
OSCAR ÖDÜLLERİ'NİN SUNUCUSU KİM?
96. Akademi Ödülleri'nde Jimmy Kimmel sunuculuğu üstleniyor.
KATEGORİLER
En İyi Film
“American Fiction” (MGM)
Ben LeClair, Nikos Karamigios, Cord Jefferson ve Jermaine Johnson
“Anatomy of a Fall” (Neon)
Marie-Ange Luciani ve David Thion
“Barbie” (Warner Bros.)
David Heyman, Margot Robbie, Tom Ackerley ve Robbie Brenner
“The Holdovers” (Focus Features)
Mark Johnson
“Killers of the Flower Moon” (Apple Original Films/Paramount Pictures)
Dan Friedkin, Bradley Thomas, Martin Scorsese ve Daniel Lupi
“Maestro“ (Netflix)
Bradley Cooper, Steven Spielberg, Fred Berner, Amy Durning ve Kristie Macosko Krieger
“Oppenheimer” (Universal Pictures)
Emma Thomas, Charles Roven ve Christopher Nolan
“Past Lives” (A24)
David Hinojosa, Christine Vachon ve Pamela Koffler
“Poor Things” (Searchlight Pictures)
Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos ve Emma Stone
“The Zone of Interest” (A24)
James Wilson
En İyi Yönetmen
Jonathan Glazer
“The Zone of Interest” (A24)
Yorgos Lanthimos
“Poor Things” (Searchlight Pictures)
Christopher Nolan
“Oppenheimer” (Universal Pictures)
Martin Scorsese
“Killers of the Flower Moon” (Apple Original Films/Paramount Pictures)
Justine Triet
“Anatomy of a Fall” (Neon)
En İyi Erkek Oyuncu
Bradley Cooper
“Maestro” (Netflix)
Colman Domingo
“Rustin” (Netflix)
Paul Giamatti
“The Holdovers” (Focus Features)
Cillian Murphy
“Oppenheimer” (Universal Pictures)
Jeffrey Wright
“American Fiction” (MGM)
En İyi Kadın Oyuncu
Annette Bening
“Nyad” (Netflix)
Lily Gladstone
“Killers of the Flower Moon” (Apple Original Films/Paramount Pictures)
Sandra Hüller
“Anatomy of a Fall” (Neon)
Carey Mulligan
“Maestro” (Netflix)
Emma Stone
“Poor Things” (Searchlight Pictures)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Sterling K. Brown
“American Fiction” (MGM)
Robert DeNiro
“Killers of the Flower Moon” (Apple Original Films/Paramount Pictures)
Robert Downey Jr.
“Oppenheimer” (Universal Pictures)
Ryan Gosling
“Barbie” (Warner Bros.)
Mark Ruffalo
“Poor Things” (Searchlight Pictures)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Emily Blunt
“Oppenheimer” (Universal Pictures)
Danielle Brooks
“The Color Purple” (Warner Bros.)
America Ferrera
“Barbie” (Warner Bros.)
Jodie Foster
“Nyad” (Netflix)
Da’Vine Joy Randolph
“The Holdovers” (Focus Features)
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