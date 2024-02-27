96. Oscar Ödülleri Disney+ Türkiye'de yayınlanacak

Geçen yıl 6 Şubat depremleri nedeniyle TRT'de yayınlanamayan Oscar törenini bu yıl Disney+ Türkiye yayınlayacak. Tören 10 Mart gece saat 01:30'daki kırmızı halı yayınıyla başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 16:21
96. Oscar Ödülleri Disney+ Türkiye'de yayınlanacak
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Bu yıl 10 Mart gecesi düzenlenecek olan Oscar törenini Türkiye'de Disney+ Türkiye yayınlayacak. Platform, saat 02.00'da başlayacak olan asıl törenden önce 01.30'daki kırmızı halı yayını da Oscar takipçileriyle paylaşacak.

Bu yıl yine 96. Oscar Ödülleri'ni komedyen/sunucu Jimmy Kimmel sunacak ve yayını ABD'de Disney'e bağlı ABC kanalı ekranlara getirecek.

JIMMY KİMMEL DÖRDÜNCÜ KEZ SUNUCULUK YAPACAK

96. Oscar Ödül Töreni'nin sunuculuğunu oyuncu ve komedyen Jimmy Kimmel sunacak. Bu Kimmel'ın sunduğu dördüncü Oscar Töreni olacak.

Los Angeles’taki Dolby Theatre’da gerçekleşecek gecede 16 dalda ödül takdim edilecek. Bu seneki yarışta Christopher Nolan’ın son filmi ‘Oppenheimer’ (13 adaylık) ile The Walt Disney Company’ye bağlı Searchlight Pictures filmi ‘Poor Things’ (11 adaylık) zirveyi paylaşıyor. Yorgos Lanthimos’un yönettiği ve 9 Şubat’ta vizyona giren film, yönetmenin filmografisinin en iyi filmi olarak lanse edilirken, Emma Stone başta olmak üzere oyuncu kadrosunun performanslarıyla da senenin en öne çıkan seyirliği olarak gösteriliyor. Bu iki filmi 10 adaylıkla Martin Scorsese’nin son filmi ‘Killers of the Flower Moon’ ile 8 dalda adaylıkla ‘Barbie’takip ediyor. ‘The Holdovers’, ‘American Fiction’, ‘The Zone of Interest’ ve ‘Anatomy of a Fall’ da 5’er dalda yarışıyor.

Yapımcılığını Raj Kapoor’un, yönetmenliğini ise Hamish Hamilton’ın üstlendiği ödül töreni, kazananlar kadar gecede ödül takdim edecek isimlerle de merak ediliyor.

DEPREM NEDENİYLE YAYINLANMAMIŞTI

Oscar törenlerinin yayın hakkını elinde bulunduran TRT, geçen yıl yaşanan 6 Şubat depremi nedeniyle, töreni yayınlamamıştı. Ondan önceki iki sene tören TRT tarafından yayınlanmıştı.


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