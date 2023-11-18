Oscar ödüllü animasyon serisine bir film daha geliyor
Ünlü animasyon serisi Karlar Ülkesi'ne bir yenisi daha ekleniyor. Disney'in CEO'su dördüncü filmin geleceğini doğruladı.
Disney'in CEO'su Bob Iger, Karlar Ülkesi serisinin dördüncü filmi üzerinde çalıştıklarını doğruladı.
Gişede büyük başarı elde eden Karlar Ülkesi serisinin devam filmleri, izleyicileri büyülemeye devam ediyor.
2019'da gelen ikinci devam filmiyle geniş bir beğeni kazanan Karlar Ülkesi, şimdi de dördüncü filmle hayranlarını heyecanlandırmaya hazırlanıyor.
Bob Iger, yaptığı açıklamada, Karlar Ülkesi'nin Disney'in en değerli animasyon serilerinden biri olduğunu vurgulayarak, dördüncü filmin çekileceğini müjdeledi.
İlk Karlar Ülkesi filmi, 2013 yılında Oscar Ödülleri'nde En İyi Animasyon Filmi ve "Let It Go" şarkısıyla En İyi Orijinal Şarkı ödüllerini kazanarak büyük bir başarı elde etmişti.
Gişede 1,45 milyar dolar hasılat elde eden ilk film, serinin popülerliğini kanıtlamış ve Disney için önemli bir başarıya imza atmıştı.
Karlar Ülkesi serisinin devam filmleri, izleyicilere büyülü bir dünyada unutulmaz bir macera sunmaya devam edecek.
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