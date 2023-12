Yayınlanma: 27.12.2023 - 10:14

Güncelleme: 27.12.2023 - 10:14

Oscar ödüllü Parazit filminin yıldızı Lee Sun-kyun arabada ölü bulundu. Oyuncunun sevenleri film yıldızının neden öldüğünü araştırmaya başladı. Peki, Lee Sun-kyun kimdir, kaç yaşında? "Parazit" filminin aktörü Lee Sun-kyun'un neden öldü? Lee Sun-kyun rol aldığı filmler neler?

LEE SUN-KYUN KİMDİR?

Lee Sun-kyun 2 Mart 1975'te doğdu. Kariyerine müzikal tiyatroda başlayan Lee, uzun yıllar televizyonda küçük ve yardımcı rolleri üstlendi. Tek bölümlük hikâyelerin anlatıldığı KBS kanalının Drama City ve MBC kanalının Best Theater projelerinde başrol olarak yer almaya başlamasıyla durum değişti. Best Theater projelerinden Taereung National Village bölümünde yönetmen Lee Yoon-jung ile çalıştı ve bu sayede yönetmenin çektiği dizilerden Coffee Prince'de yer aldı. 2007 yılında yayımlanan dizileri Coffee Prince ve Behind the White Tower ona popülerliği getirdi. Daha sonra Pasta (2010), Golden Time (2012)ve My Mister (2018) dizilerinde yer aldı.

Bu arada beyazperdede Paju (2009) filmindeki rolüyle İspanya'daki Las Palmas de Gran Canaria Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Lee, daha sonra olumlu eleştiriler alan, gizem ve gerilim türündeki film Helpless'ta (2012), romantik komedi türünde All About My Wife'ta ve suç ile kara komedi türünde Zorlu Gün (2014) filminde yer aldı. Yönetmen Hong Sang-soo'nun çektiği sanat filmleri Night and Day (2008), Oki's Movie (2010) ve Nobody's Daughter Haewon'da (2013) yer aldı. 2019 yılında Bong Joon-ho'nun Oscar ödüllü filmi Parazit'te oynadı.

LEE SUN-KYUN'UN ÖZEL HAYATI

Lee, Güney Kore'nin başkenti Seul'de doğdu. 23 Mayıs 2009'da yedi yıllık kız arkadaşı oyuncu Jeon Hye-jin ile evlendi.

Bu evlilikten 25 Kasım 2009 ve 9 Ağustos 2011'de iki oğlu oldu.

LEE SUN-KYUN'UN FİLMLERİ

2000 Psycho Drama

2002 Make It Big

Surprise Party

Boss X-File

2003 Goodbye Day

Scent of Love

Show Show Show

Survival Meeting Game

2004 Hitchhiking

My Mother, the MermaidDo-hyeon

Love, So Divine

R-Point

2005 Curry and Rice Story

Erotic Chaos Boy

2006 The Customer Is Always Right

A Cruel Attendance

2007 Our Town

2008 Night and Day

2009 Lost in the Mountains

Paju Kim Joong-shik

2010 Oki's Movie

2011 Officer of the Year

2012 Helpless

2013 Nobody's Daughter Haewon

2014 Zorlu Gün

2015 Kayıp Ceset

2017 The King's Case Note

2018 Take Point

2019 Jo Pil-ho: The Dawning Rage

Parazit Park Dong-ik

2020 Mr. Zoo: The Missing VIP

2022 Kingmaker

Silence Cha Jung-won

The Land of Happiness

Sleep Hyun-soo

LEE SUN-KYUN NEDEN ÖLDÜ?

Güney Kore medyası, aktör Lee Sun-kyun'un başkent Seul’deki bir otoparkta aracının içerisinde ölü bulunduğunu bildirdi. 'Yonhap', Lee Sun-kyun'un intihar etmiş olabileceğinden şüphe edildiğini aktardı.

Güney Kore’ye 'En İyi Film Oscar’ını kazandıran 'Parazit' filminde rol alan Lee Sun-kyun’un yanında tüter halde bir kömür bloğu olduğu da belirtildi. BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Polisin, Lee’nin evinde bir not bulduğu da kaydedildi. Ayrıca Lee Sun-kyun hakkında uyuşturucu kullanmak suçlamaları ile soruşturma yürütülüyordu. Ünlü oyuncunun soruşturma sonrası televizyon ve reklam işlerini kaybettiğini aktarıldı.