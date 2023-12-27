Lee Sun-kyun kimdir, kaç yaşında? Parazit filminin aktörü Lee Sun-kyun'un neden öldü? Lee Sun-kyun rol aldığı filmler neler?
Parazit adlı yapımda Dong Ik adlı karaktere hayat veren Lee Sun-kyun, aracında ölü bulundu. Yurttaşlar, ünlü oyuncunun hayatını ve kariyerini merak etti. Peki, Lee Sun-kyun kimdir, kaç yaşında? "Parazit" filminin aktörü Lee Sun-kyun'un neden öldü? Lee Sun-kyun rol aldığı filmler neler?
Oscar ödüllü Parazit filminin yıldızı Lee Sun-kyun arabada ölü bulundu. Oyuncunun sevenleri film yıldızının neden öldüğünü araştırmaya başladı. Peki, Lee Sun-kyun kimdir, kaç yaşında? "Parazit" filminin aktörü Lee Sun-kyun'un neden öldü? Lee Sun-kyun rol aldığı filmler neler?
LEE SUN-KYUN KİMDİR?
Lee Sun-kyun 2 Mart 1975'te doğdu. Kariyerine müzikal tiyatroda başlayan Lee, uzun yıllar televizyonda küçük ve yardımcı rolleri üstlendi. Tek bölümlük hikâyelerin anlatıldığı KBS kanalının Drama City ve MBC kanalının Best Theater projelerinde başrol olarak yer almaya başlamasıyla durum değişti. Best Theater projelerinden Taereung National Village bölümünde yönetmen Lee Yoon-jung ile çalıştı ve bu sayede yönetmenin çektiği dizilerden Coffee Prince'de yer aldı. 2007 yılında yayımlanan dizileri Coffee Prince ve Behind the White Tower ona popülerliği getirdi. Daha sonra Pasta (2010), Golden Time (2012)ve My Mister (2018) dizilerinde yer aldı.
Bu arada beyazperdede Paju (2009) filmindeki rolüyle İspanya'daki Las Palmas de Gran Canaria Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Lee, daha sonra olumlu eleştiriler alan, gizem ve gerilim türündeki film Helpless'ta (2012), romantik komedi türünde All About My Wife'ta ve suç ile kara komedi türünde Zorlu Gün (2014) filminde yer aldı. Yönetmen Hong Sang-soo'nun çektiği sanat filmleri Night and Day (2008), Oki's Movie (2010) ve Nobody's Daughter Haewon'da (2013) yer aldı. 2019 yılında Bong Joon-ho'nun Oscar ödüllü filmi Parazit'te oynadı.
LEE SUN-KYUN'UN ÖZEL HAYATI
Lee, Güney Kore'nin başkenti Seul'de doğdu. 23 Mayıs 2009'da yedi yıllık kız arkadaşı oyuncu Jeon Hye-jin ile evlendi.
Bu evlilikten 25 Kasım 2009 ve 9 Ağustos 2011'de iki oğlu oldu.
LEE SUN-KYUN'UN FİLMLERİ
2000 Psycho Drama
2002 Make It Big
Surprise Party
Boss X-File
2003 Goodbye Day
Scent of Love
Show Show Show
Survival Meeting Game
2004 Hitchhiking
My Mother, the MermaidDo-hyeon
Love, So Divine
R-Point
2005 Curry and Rice Story
Erotic Chaos Boy
2006 The Customer Is Always Right
A Cruel Attendance
2007 Our Town
2008 Night and Day
2009 Lost in the Mountains
Paju Kim Joong-shik
2010 Oki's Movie
2011 Officer of the Year
2012 Helpless
2013 Nobody's Daughter Haewon
2014 Zorlu Gün
2015 Kayıp Ceset
2017 The King's Case Note
2018 Take Point
2019 Jo Pil-ho: The Dawning Rage
Parazit Park Dong-ik
2020 Mr. Zoo: The Missing VIP
2022 Kingmaker
Silence Cha Jung-won
The Land of Happiness
Sleep Hyun-soo
LEE SUN-KYUN NEDEN ÖLDÜ?
Güney Kore medyası, aktör Lee Sun-kyun'un başkent Seul’deki bir otoparkta aracının içerisinde ölü bulunduğunu bildirdi. 'Yonhap', Lee Sun-kyun'un intihar etmiş olabileceğinden şüphe edildiğini aktardı.
Güney Kore’ye 'En İyi Film Oscar’ını kazandıran 'Parazit' filminde rol alan Lee Sun-kyun’un yanında tüter halde bir kömür bloğu olduğu da belirtildi. BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Polisin, Lee’nin evinde bir not bulduğu da kaydedildi. Ayrıca Lee Sun-kyun hakkında uyuşturucu kullanmak suçlamaları ile soruşturma yürütülüyordu. Ünlü oyuncunun soruşturma sonrası televizyon ve reklam işlerini kaybettiğini aktarıldı.
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