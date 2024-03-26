Oscar ödüllü yapımlar TV+’a geliyor

Dijital içerik platformu TV+, bu yılın Oscar ödüllü filmlerini, vizyondaki gösterimlerinin hemen ardından sinema tutkunlarıyla buluşturacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 12:49
Oscar ödüllü yapımlar TV+’a geliyor
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TV+, 96. Akademi Ödül Töreni’nden Oscar’la dönen filmleri “Anatomy of a Fall”, Holdovers” ve gecenin aday yapımları “Teacher’s Lounge” ile “Io Capitano”yu gösterecek. 

ANATOMY OF A FALL

Yabancı Dilde en iyi film de dahil beş dalda adaylığı bulunan ve en iyi özgün senaryo Oscar’ını alan “Anatomy of a Fall”, 2023’te de Cannes’da en iyi film kategorisinde Altın palmiye ödülünü kazanmıştı. Alman yazar Sandra Hüller’in başrolde olduğu, psikolojik gerilim tarzındaki film, Fransız Alpleri’nde bir kulübede görme engelli oğullarıyla izole bir yaşam süren ailenin dramatik hikâyesini konu alıyor. Film, erkeğin ölümü sonrası geçmişe uzanarak çiftin çalkantılı ilişkilerini derinlemesine inceliyor.

HOLDOVERS

Sinema dünyasında çarpıcı yapımlarıyla adından söz ettiren ve her yıl en iyi film kategorisinde bir aday çıkaran "Focus Features’ın yapımcılığını üstlendiği “Holdovers”, en iyi filmle birlikte beş dalda Oscar’a aday gösterildi. Da'Vine Joy Randolph’un performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar’ı ile dönen film, samimi olması ve akıcı anlatımıyla öne çıkıyor. 1970 yılında geçen dönem filmi, okul dışında bir hayatı olmayan bir öğretmen, sürekli sorun çıkaran bir öğrenci ve okulda görevli olan bir aşçının başından geçenleri anlatıyor.

“Teacher’s Lounge”

EN İYİ YABANCI FİLM ADAYLARI

 TV+, sadece Oscar ödüllü filmleri değil, dünyanın dört bir yanından yılın en iyi filmlerinin bir araya geldiği, seçkin bir koleksiyon niteliğindeki “yabancı dilde en iyi film” kategorisinden de çok beğenilen yapımları ekrana taşıyor. 

Türk asıllı Alman yönetmen İlker Çatak’ın yaratıcısı olduğu dram filmi “Teacher’s Lounge” ise Oscar’da yabancı dilde en iyi film adayıydı. Film, matematik öğretmeni Carla Nowak’ın çalıştığı lisede yaşanan bir hırsızlık olayını araştırmasıyla gelişenleri konu ediniyor. Bir röportajında fimi yazarken çocukken kendi başına gelen bir olaydan esinlendiğini anlatan yönetmen Çatak, dikkat çekici bu yapımla öğrenci haklarını da izleyiciye hatırlatıyor. 

Günümüzde halen konu olmaya devam eden bir mültecilik hikayesini anlatan, İtalya yapımı “Io Capitano” da yabancı dilde en iyi film adayları arasındaydı. Duygu yüklü film, hayallerini gerçekleştirmek için Senegal’den ayrılarak Avrupa’ya gitmeye çalışan iki gencin macera dolu hikâyesini ele alıyor. Dünyayı keşfedip, rap yıldızı olmayı hayal eden Seydou ve Moussa’nın yolculukları boyunca karşı karşıya kaldıkları zorlu sınav etkileyici bir anlatımla gözler önüne seriliyor.


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