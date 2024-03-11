2024 Oscar ödüllerini kimler kazandı? Oscar kazananları tam liste...
ABD'nin Los Angeles kentinde, Hollywood Bulvarı'nda bulunan Dolby Theatre'da düzenlenen törenle 96. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Peki, 2024 Oscar ödüllerini kimler kazandı? Oscar kazananları tam liste...
ABD'nin Los Angeles kentinde, Hollywood Bulvarı'nda bulunan Dolby Theatre'da düzenlenen törenle 96. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu.
1929 yılından bu yana Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Bu yılın sunucusu Jimmy Kimmel olan törende, Oppenheimer 7 ödül kazanarak geceye damga vurdu. Peki, 2024 Oscar ödüllerini kimler kazandı? Oscar kazananları tam liste...
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Cillian Murphy, Oppenheimer
EN İYİ KADIN OYUNCU
Emma Stone, Poor Things
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Robert Downey Jr., Oppenheimer
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Da'Vine Joy Randolph, The Holdovers
EN İYİ YÖNETMEN
Christopher Nolan, Oppenheimer
EN İYİ FİLM
Oppenheimer
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
Anatomy of A Fall
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
American Fiction
EN İYİ BELGESEL
20 Days in Mariupol
EN İYİ KISA BELGESEL FİLMİ
The Last Repair Shop
EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI
"What Was I Made For?" – Barbie
EN İYİ SES
The Zone of Interest
EN İYİ ANİMASYON FİLMİ
The Boy and the Heron
EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ
Oppenheimer
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
The Zone of Interest
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
Oppenheimer
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
Poor Things
EN İYİ KURGU
Oppenheimer
EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI
Poor Things
EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ
War is Over
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
Poor Things
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Godzilla Minus One
EN İYİ LIVE-ACTION FİLM
The Wonderful Story of Henry Sugar
GECEYE DAMGASINI VURAN VE 7 ÖDÜL İLE TAMAMLAYAN OPPENHEIMER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanılan filmde, Julius Robert Oppenheimer’ın, İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilme sürecindeki rolü gözler önüne seriliyor. Fizikçi Julius Robert Oppenheimer'a 2. Dünya Savaşı sırasında Manhattan Projesi'nin bilimsel liderliği verildiğinde, o ve eşi Kitty, Oppenheimer'ın çalışmasının sadece kendi hayatları üzerinde değil, tüm dünya üzerinde bu kadar etki edeceğini hayal edemezdi. New Mexico'daki Los Alamos Ulusal Laboratuvarında, o ve ekibi, uzun çalışmaların ardından bir nükleer silah geliştirmesinin ardından Oppenheimer "atom bombasının babası" ilan edilir. Ancak ölümcül icadının Hiroşima ve Nagazaki'de kullanılacak olması, Oppenheimer'ın kendisini projeden uzaklaştırmasına neden olur. Savaş sona ermek üzereyken, Lewis Strauss'un ortak kurduğu ABD Atom Enerjisi Ajansı'nın danışmanı olan Robert Oppenheimer, nükleer enerjinin uluslararası kontrolüne ve nükleer silahlanma yarışına karşı olduğunu savunur ve bu nedenle ABD tarafından hedef haline gelir.
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