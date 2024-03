Yayınlanma: 11.03.2024 - 13:20

11.03.2024

ABD'nin Los Angeles kentinde, Hollywood Bulvarı'nda bulunan Dolby Theatre'da düzenlenen törenle 96. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu.



1929 yılından bu yana Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Bu yılın sunucusu Jimmy Kimmel olan törende, Oppenheimer 7 ödül kazanarak geceye damga vurdu. Peki, 2024 Oscar ödüllerini kimler kazandı? Oscar kazananları tam liste...

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Cillian Murphy, Oppenheimer

EN İYİ KADIN OYUNCU

Emma Stone, Poor Things

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Robert Downey Jr., Oppenheimer

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Da'Vine Joy Randolph, The Holdovers

EN İYİ YÖNETMEN

Christopher Nolan, Oppenheimer

EN İYİ FİLM

Oppenheimer

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

Anatomy of A Fall

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

American Fiction

EN İYİ BELGESEL

20 Days in Mariupol

EN İYİ KISA BELGESEL FİLMİ

The Last Repair Shop

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

"What Was I Made For?" – Barbie

EN İYİ SES

The Zone of Interest

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

The Boy and the Heron

EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ

Oppenheimer

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

The Zone of Interest

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

Oppenheimer

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Poor Things

EN İYİ KURGU

Oppenheimer

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI

Poor Things

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ

War is Over

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

Poor Things

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Godzilla Minus One

EN İYİ LIVE-ACTION FİLM

The Wonderful Story of Henry Sugar

GECEYE DAMGASINI VURAN VE 7 ÖDÜL İLE TAMAMLAYAN OPPENHEIMER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanılan filmde, Julius Robert Oppenheimer’ın, İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilme sürecindeki rolü gözler önüne seriliyor. Fizikçi Julius Robert Oppenheimer'a 2. Dünya Savaşı sırasında Manhattan Projesi'nin bilimsel liderliği verildiğinde, o ve eşi Kitty, Oppenheimer'ın çalışmasının sadece kendi hayatları üzerinde değil, tüm dünya üzerinde bu kadar etki edeceğini hayal edemezdi. New Mexico'daki Los Alamos Ulusal Laboratuvarında, o ve ekibi, uzun çalışmaların ardından bir nükleer silah geliştirmesinin ardından Oppenheimer "atom bombasının babası" ilan edilir. Ancak ölümcül icadının Hiroşima ve Nagazaki'de kullanılacak olması, Oppenheimer'ın kendisini projeden uzaklaştırmasına neden olur. Savaş sona ermek üzereyken, Lewis Strauss'un ortak kurduğu ABD Atom Enerjisi Ajansı'nın danışmanı olan Robert Oppenheimer, nükleer enerjinin uluslararası kontrolüne ve nükleer silahlanma yarışına karşı olduğunu savunur ve bu nedenle ABD tarafından hedef haline gelir.