"OutdoorFest İstanbul", 15-16 Ekim'de Kadıköy'de düzenlenecek
Outdoor yaşam ve aktivite festivali "OutdoorFest İstanbul", 15-16 Ekim'de Festival Park Kadıköy'de gerçekleştirilecek.
"OutdoorFest İstanbul"da, farklı kategorilerde atölye çalışmaları, konserler, oyunlar ve söyleşiler, katılımcılarla buluşacak.
OutdoorFest İstanbul'da Feridun Düzağaç ile Fötr Alper ve Friends konserlerinin yanı sıra motosiklet bakımı ve doğru ekipman seçimi, karavana nasıl başlanır, bisiklet bakımı ve doğru ekipman kullanımı, gökbilim dünyası ve harita okuma teknikleri, doğa fotoğrafçılığı, bitkilerden doğal krem yapımı, dönüştürülebilir kahve, masal, koku ve doğru nefes üzerine atölyeler yapılacak.
Sürdürülebilirliğin ön planda tutulduğu festivalde, enerji, iklim değişikliği, atık yönetimi, tarım, teknoloji ve sürdürülebilir şehirler gibi birçok farklı alanda konu ve konuşmacılar yer alacak.
"Nature Talks" kapsamında Bilge Öztürk, Asil Özbay, Taylan Erler festivalde deneyimlerini paylaşacak.
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