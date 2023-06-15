Oyuncu Glenda Jackson hayatını kaybetti
Kült filmlerle tanınan İngiliz oyuncu ve eski milletvekili Glenda Jackson hayatını kaybetti.
İngiliz sinemasının kült filmlerindeki rolüyle tanınan oyuncu ve eski milletvekili Glenda Jackson, 87 yaşında hayata veda etti.
Jackson ile yıllarca beraber çalışan oyuncu yönetmeni Lionel Larner, ünlü oyuncunun kısa bir hastalık geçirdikten sonra bu sabah ailesinin refakatinde öldüğünü açıkladı. Larner, Jackson’ın en son Irene Jordan rolünü canlandırdığı “The Great Escaper” filminin çekimlerini tamamladığını aktardı.
“Women in Love” ve “A Touch of Class” filmleriyle Akademi Ödülleri’ne değer görülen Jackson, 1992’deki genel seçimlerde İşçi Partisi’nin Hampstead ve Highgate adayı olarak Avam Kamarası’na girmişti.
“Mary, Queen of Scots”, “Elizabeth Is Missing”, “Hopscotch” ve “Sunday Bloody Sunday”, Jackson’ın en beğenilen filmleri arasında.
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