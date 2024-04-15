‘Ozan Sağdıç: Fotoğrafçının Tanıklığı‘ adlı sergi İstanbul Modern’de

Yayınlanma: 15.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.04.2024 - 04:00

Bu uzun yolun en güzel tanıkları ise fotografları. Şu anda İstanbul Modern’de fotoğrafları sergilenen ustanın 1950’lere uzanan çalışmalarından geniş bir seçki yer alıyor. “Ozan Sağdıç: Fotoğrafçının Tanıklığı” adlı sergi, Türkiye’nin sosyal, politik, ekonomik, kültürel ve görsel tarihine ışık tutuyor.

Eskilere bir bakıştan çok daha fazlasını anlatıyor eserler. Ustanın düşüncesini, samimiyetini ve doğal olanı yakaladığı hayatın içindeki akışı hayranlıkla izliyoruz. Yani Sağdıç tüm bu saydığım unsurların en güzel tanığı ve bu tanıklığını fotoğraflarında oya gibi işliyor.

HAYAT DERGİSİNDEN ÖRNEKLER...

“Ozan Sağdıç: Fotoğrafçının Tanıklığı”nda, ülkeye yön veren politikacıların, sanat ve edebiyatın etkin isimlerinin portrelerinin yanısıra değişimin yaşandığı her alan ve dönemde, çalışanları, eğlenenleri, seyahat edenleri, çocukları kısacası sıradan insanlarla dolu sokak hayatını yansıtan siyah beyaz ve renkli fotoğraflar sergileniyor.

Sergide Ozan Sağdıç’ın karanlık odasından çıkan baskılar dahil 127 fotoğraf yer alıyor. Fotoğrafların üretildiği teknik ve dönem, sergide yer alan “vintage” baskılar ve Hayat dergisinden örneklerle de aktarılırken ülkenin 1950’lerden itibaren görsel bir panoraması izleyiciyle buluşuyor.

İstanbul Modern Fotoğraf Küratörü Demet Yıldız Dinçer ile fotoğraf sanatçısı ve yazar Merih Akoğul’un küratörlüğünü üstlendiği sergide, Dr. Ruhi Oğuz Sağdıç danışman olarak yer alıyor.

“Ozan Sağdıç: Fotoğrafçının Tanıklığı” sergisi 20 Ekim’e kadar İstanbul Modern’de görülebilecek.

CEM MANSUR YÖNETİMİNDE DÜNYA PRÖMİYERİ

Gedik Filarmoni Orkestrası sanat yönetmenleri ve daimi şefleri Cem Mansur yönetiminde 17 Nisan Çarşamba akşamı 20.00’de Süreyya Operası’nda konser verecek. Konserin solistleri Borusan Quartet üyesi keman sanatçısı Esen Kıvrak ve piyanist Gökhan Aybulus. İstanbul Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadık Uğraş Durmuş’un “Yaylı Çalgılar Orkestrası İçin” eserinin dünya prömiyerini yapacak. Mansur’un tematik programın inceliklerini anlattığı söyleşisiyle başlayacak konserde, orkestra; E. Chausson, “Keman, Piyano ve Yaylı Çalgılar için Konçerto op.21” ile I. Stravinsky, “Yaylı Çalgılar için Konçerto” eserlerini de seslendirecek.

BEDRİ BAYKAM’DAN DÜNYA SANAT GÜNÜ ÇAĞRISI: HER ŞEY SANATLA GÜZEL OLACAK

“Dünya Sanat Günü” Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) Başkanı ve gazetemizin yazarı Bedri Baykam’ın uluslararası çağrısıyla 2012 yılından bu yana, Leonardo da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan’da dünyanın dört bir yanında kutlanıyor. Baykam, “15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü UPSD Sanat Galerisi’nde devam eden KIR”K”ILMA NOKTASI sergisinde birlikte kutlayalım! A.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi bölümü Üniversite senatosunun haksız kapatma kararıyla karşı karşıya. #herseysanatlacokguzelolacak” çağrısı yaptı.

