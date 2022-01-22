Özgünaydın’dan 50 yıllık gösteri...
Lütfi Özgünaydın, Kemaliye’de (Eğin) son elli yılda çektiği fotoğrafları “Bir Zamanlar Kemaliye” başlığıyla 27 Ocak günü saat 19.30’da İFSAK’ta sunacak.
Özgünaydın, “Benim final gösterilerimden birisidir” dediği etkinliğin ardından kitaplarını da imzalayacak. Özgünaydın etkinliği şu sözlerle anlatıyor: “Bu gösteriyi bir kez daha yapar mıyım bilmiyorum. Çok özel bir gösteri. Özel bir müzik. Final müziği de Burhan Tarlabaşı’nın kavalı ile gerçekleşiyor.
Ve Lütfi Özgünaydın-Mardin sergisinde olduğu gibi yürekten anlatacak. Zaman zaman yaşamından kesitler ve kitaplardan, Enver Gökçe’den, Ahmet Kutsi Tecer’den şiirler, Eğin manileri de dile gelecek. Kemaliye’de gerçekleşen doğa sporlarıyla ilgili fotoğraflar da gündeme gelecek. Son elli yılın kitaplarını, 27 romanımı ve ‘Fotoğrafın Dili’ kitabını da imzalayacağım.
Fotoğrafı sevenleri, sanatı edebiyatı sevenleri bekliyorum. İFSAK’lıları bekliyorum. 1969 yılında Kemaliye muhabirliği ile başlayan fotoğraf serüveninden 2022 yılına dek objektifime düşenler... ve elli yıl içinde yüreğimde damıtılanlar. Öykülerim romanlarım albümlerim. Gösteri sonunda yüreğimdekileri söze dökeceğim, izleyicilerle buluşturacağım.” (İFSAK, Beyoğlu, İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak’ta.)
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