Mersin Devlet Opera ve Balesi, Don Kişot balesini sahneleyecek

İspanyol yazar Miguel de Cervantes Saavedra'nın romanından esinlenilen Don Kişot balesi 26 Ekim'de Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Don Kişot balesini sahneleyecek
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AA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 17:17

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Don Kişot balesini 26 Ekim'de seyirciyle buluşturacak.

MDOB'un açıklamasına göre, İspanyol yazar Miguel de Cervantes Saavedra'nın aynı isimli romanından esinlenilen bale, 26 Ekim Cumartesi saat 15.00'te Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.

Eserin yönetmenliğini MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Serbülent Biçer ile başkoreograf Ender Üçdemir üstlenecek.

Orkestra şefliğini Kandemir Artun Hoinic'in yapacağı Don Kişot balesinin kostüm ve dekor tasarımı Hatice Kaptı, ışık tasarımını Tarı Deniz, video ve projeksiyon tasarımı ise Umut Özdemir imzası taşıyor.


Etiketler: #mersin devlet opera ve balesi #Mersin #kültür merkezi #Don Kişot

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