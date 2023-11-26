Padro Pascal'ın ardından Anya Taylor-Joy: Fantastik Dörtlü kadrosu genişlemeye devam ediyor!

Yayınlanma: 26.11.2023 - 00:00

Güncelleme: 26.11.2023 - 00:11

Marvel'in 'Fantastik Dörtlü' filmi için yapılan yeniden başlatma çalışmaları gittikçe heyecan verici bir hal alıyor. Anya Taylor-Joy, bu büyük projede yer almak üzere Marvel Sinematik Evreni'ne katılmak için görüşmelere başlamış durumda. Ancak bu sadece bir aktör haberinden öte, dikkat çeken bir detay var: Taylor-Joy'un canlandıracağı karakterin cinsiyet değiştirmiş bir Gümüş Sörfçü olabileceği söyleniyor.

Daha önce Fox'un X-Men evreninde "The New Mutants" filmiyle Marvel karakteri Illyana Rasputin'i canlandıran Taylor-Joy'un, bu kez Gümüş Sörfçü olarak karşımıza çıkması oldukça heyecan verici. Oyuncunun bu büyük projede yer almak istemesi, onun yetenekleri ve çekiciliği göz önüne alındığında anlaşılır bir tercih gibi görünüyor.

Ancak sadece oyuncu kadrosuyla değil, filmle ilgili yapılan diğer söylentilerle de gündemde. Pedro Pascal'ın Reed Richards rolü için görüşmelere başladığı ve Javier Bardem'in Galactus'u canlandırmak için anlaşma sağladığı yönündeki dedikodular da dikkat çekiyor.

Yine de, bu büyük bütçeli projenin yönetmenlik koltuğunda kimin oturacağı konusu bir soru işareti taşıyor. Marvel patronu Kevin Feige'nin, TV yönetmeni Matt Shakman'ı bu sorumluluğa layık görmesi birçok kişiyi şaşırtmış durumda. Ancak, MCU'nun daha önceki başarılarına dayanarak, hayranlar bu projenin de başarılı olacağına dair umutlarını koruyor.

'Fantastik Dörtlü', 2024 baharında Londra'daki Pinewood Stüdyolarında çekimlere başlamayı planlıyor ve 2 Mayıs 2025 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor. Bu film, MCU'nun 5. Aşaması ve Çoklu Evren Destanı'nın önemli bir parçası olarak merakla bekleniyor.