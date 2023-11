Pedro Pascal Marvel evrenine katılıyor: Görüşme yaptı

Yayınlanma: 16.11.2023 - 13:47

Güncelleme: 16.11.2023 - 13:47

Son zamanlarda The Last of US ve The Mandalorian dizileri ile büyük bir yükselişe geçen Pedro Pascal'ın Fantastik Dörtlü'den Reed Richards'ı canlandırmak için görüşmeye gittiği ortaya çıktı. Deadline'ın haberinde yer alan bilgilere göre Pascal'ın görüşmelerinin olumlu geçtiği iddia edildi.

Fantastik Dörtlü filminin çekimlerine gelecek yıl başlanacağı ve yönetmenliğini de Matt Shakman'ın yapacağı açıklanmıştı. Anlaşma gerçekleştirdiği taktirde Pedro Pascal'ın bu filmde yer alacağı ifade ediliyor.

Ancak 2022 yapımı Multiverse of Madness filminde Reed Richards'ı John Krasinski canlandırmıştı. Kransinski "hayran talepleri" nedeniyle yeni filmde de kadroya alınmıştı ama bu zamana kadar stüdyolara çağırılmadığı iddia ediliyor.