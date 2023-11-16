Pedro Pascal Marvel evrenine katılıyor: Görüşme yaptı
Ünlü oyuncu Pedro Pascal'ın Marvel evreninde bulunan süper kahraman topluluğu Fantastik Dörtlü'de yer alan bir karakter için görüşmelere gittiği açıklandı.
Son zamanlarda The Last of US ve The Mandalorian dizileri ile büyük bir yükselişe geçen Pedro Pascal'ın Fantastik Dörtlü'den Reed Richards'ı canlandırmak için görüşmeye gittiği ortaya çıktı. Deadline'ın haberinde yer alan bilgilere göre Pascal'ın görüşmelerinin olumlu geçtiği iddia edildi.
Fantastik Dörtlü filminin çekimlerine gelecek yıl başlanacağı ve yönetmenliğini de Matt Shakman'ın yapacağı açıklanmıştı. Anlaşma gerçekleştirdiği taktirde Pedro Pascal'ın bu filmde yer alacağı ifade ediliyor.
Ancak 2022 yapımı Multiverse of Madness filminde Reed Richards'ı John Krasinski canlandırmıştı. Kransinski "hayran talepleri" nedeniyle yeni filmde de kadroya alınmıştı ama bu zamana kadar stüdyolara çağırılmadığı iddia ediliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan'a kötü bir haberim var...'
- Netanyahu'dan Erdoğan'a yanıt
- Esad için yakalama kararı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt!
- Arda Turan'a PFDK'den rekor ceza!
- 'İsrail'e gemilerle barut ve çelik gönderiliyor'
- Netanyahu yargılanabilir mi?
- Siz, Ankara’yı ‘Kandil’e’ çeviren değil misiniz?
- Faslı mankenden 'Adnan Oktar' itirafı
- Fatih Portakal asgari ücrette kulis bilgisini paylaştı