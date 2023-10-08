Yeni Fantastik Dörtlü filmi geliyor: İşte Marvel'ın açıkladığı tarih

Yayınlanma: 08.10.2023 - 11:18

Güncelleme: 08.10.2023 - 11:18

Hollywood'da senaristlerin grevinin sona ermesi ve oyuncu görüşmelerinin başlamasıyla birlikte, merakla beklenen Fantastik Dörtlü filmi de dahil olmak üzere birçok yapım hızla hareketleniyor.

Yönetmen Matt Shakman, Collider'a verdiği yeni bir röportajda Marvel Stüdyoları'nın bu proje için güncellemeler sunduğunu ve SAG-AFTRA'nın (Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu) stüdyolarla adil bir anlaşma sağlaması durumunda 2024 baharında çekimlere başlamayı hedeflediklerini paylaştı.

Shankman, "Kamera karşısına kesinlikle önümüzdeki yıl geçeceğiz, muhtemelen ilkbaharda" dedi. Senarist Josh Friedman'ın şu anda senaryo üzerinde çalıştığını ve büyük bir hız kazandığını belirtti.

Fantastik Dörtlü'nün yeni yorumuyla ilgili olarak, Shakman, "Hikaye açısından, film yapımına yaklaşım açısından, malzemeye gerçekten uyan çok farklı şeyler yapıyoruz. Kesinlikle Marvel'da daha önce görülmeyen bir şey olacak" dedi.

Film, şu anda 2 Mayıs 2025 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor. Bu film, Marvel'in 6. aşamasını başlatacak.

Shakman, şu anda SAG-AFTRA'nın greviyle ilgili belirsizlik olduğunu ancak yakın gelecekte duyuruların yapılacağını belirtti.