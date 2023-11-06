Panoramalar İstanbul’un tahribatını belgeliyor!

Yayınlanma: 06.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.11.2023 - 03:46

Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın iki kurumu Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün birlikte gerçekleştirerek açtıkları iki yeni sergi: “Tam Yerinden: İstanbul’a Panoramik Bakışın Tarihi” ve “Gelecek Hatıraları” güzel sanatları olduğu kadar tarihten mimarlığa birçok bilimi de besliyor.



Özellikle, “Tam Yerinden: İstanbul’a Panoramik Bakışın Tarihi” sergisi 15. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan bir süreçte üretilen panoramik İstanbul imgelerinin interaktif bir deneyim alanı ve 3D animasyon ile birlikte yer alarak İstanbul üzerine yapılacak proje ve araştırmalara imkân sunuyor.

(Suna Kıraç)



Küratörlüğünü Çiğdem Kafescioğlu, Mehmet Kentel ve Baha Tanman’ın yaptığı Pera Müzesi’nin 3’ncü katında açılan 19. yüzyılda İstanbul’u Galata Kulesi’nden resmeden sanatçıların dediği gibi tam yerinden, Tepebaşı’ndan panoramik İstanbul görüntülerine bir bakış ile başlıyor. Dr. Müfid Ekdal’ın ailesi tarafından Suna ve İnan Kıraç Vakfı’na bağışlanan, daha önce hiç teşhir edilmemiş ve yayımlanmamış İstanbul’u Galata Kulesi’nden bakışla tasvir eden bu benzersiz 19. yüzyıl panoraması ilk kez gün yüzüne çıkıyor.

Sergide, H. A. Barker’ın 1800’de İstanbul’da çizdiği İstanbul panoraması ve günlüğünden resmin yapılışına ışık tutan notları ile resimdeki çeşitli ayrıntılara odaklanan 3D bir animasyon da sanatseverlerle buluşuyor. Aynı zamanda, 1870 büyük Beyoğlu yangınının panoramik fotoğrafları ve belgeleri de sergileniyor.





(Hikâyelerin seramik nesneler aracılığıyla anlatıldığı Nesnelerin Hafızası bölümde yer alan Skuja – Braden ikilisinin , “Zamanın Akışı” (2023) işi.)

SUNA KIRAÇ ANISINA



Müzede sergilenen Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’nu oluşturan Suna Kıraç’ın anısına hazırlanan “Gelecek Hatıraları” sergisinde, dünyadan ve Türkiye’den güncel sanatçıların ağırlıkla bu koleksiyondan ilhamla oluşturdukları eserler, koleksiyondan bir seçki eşliğinde sanatseverlerle buluşuyor. Basın toplantısına küratörlerle birlikte vakfı temsilen katılan Özalp Birol, “Kurucumuz Suna Kıraç bu sergiye ilham veren koleksiyonunu 2000 yılında Paris Jacquemart-André Müzesi’nde, “Osmanlı Seramiğinin Görkemi” başlıklı büyük bir sergiyle uluslararası sanat çevrelerine tanıtmıştı, açılışına katıldığı bu son serginin gördüğü ilgiden de çok mutlu olmuştu” diyerek seramik sanatına katkı sunacak bu çağdaş sergiyi Suna Kıraç anısına düzenlediklerini açıkladı.

Ulya Soley küratörlüğünde Pera Müzesi’nin 4. ve 5’nci katlarında ziyarete açılan yeni sergisi Gelecek Hatıraları, geçmişe nostaljik bir bağlılık yerine geleceği nasıl hatırlayacağımızı düşünmeyi öneriyor.

Pera Müzesi’nin üç katına yayılan, 24 Mart 2024 gününe kadar açık kalacak her iki sergiye kapsamlı birer katalog kitap da eşlik ediyor.