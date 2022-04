Paramount Plus, iddialı dizisi The Turkish Detective’i duyurdu

14 Nisan 2022 Perşembe, 10:15

Global’in dijital yayın platformu Paramount Plus, ünlü İngiliz polisiye yazarı Barbara Nadel tarafından yaratılan dedektif Çetin İkmen ve Mehmet Süleyman karakterlerinin yer aldığı 24 adet roman serisine dayanan The Turkish Detective dizisini duyurdu.

Shift Delete'in haberine göre, The Turkish Detective’in başrol kadrosunda, Şahsiyet dizisiyle Emmy ödülü kazanan Haluk Bilginer bulunurken Yasemin Kay Allen ve Ethan Kai eşlik ediyor. ViacomCBS, Miramax ve Ay Yapım ortaklığıyla hazırlanan ve günümüz İstanbul’unda geçecek olan dizinin çekimleri bu ay İstanbul’da başlıyor ve yayın tarihi de belli oldu.

THE TURKİSH DETECTİVE, 2023’TE YAYINLANACAK

The Turkish Detective’in 8 bölümden oluşan ilk sezonunda Müfettiş Çetin İkmen (Haluk Bilginer), Mehmet Süleyman (Ethan Kai) ve Dedektif Ayşe Farsakoğlu (Yasemin Kay Allen) üçlüsünü İstanbul’un zengin ve çeşitli kültürüne ve tarihine dayanmakta olan suç hikayelerini ve karakterlerin işleniş süreci işlenecek.

Ben Schiffer’in kaleminden çıkan dizinin yönetmen koltuğunda, The Girl with the Dragon Tattoo ve Mr. Robot’tan tanıdığımız Niels Arden Oplev otururken,Yönetici yapımcılığını ise Miramax’tan Marc Helwig ve Bill Block, Ay Yapım’dan Kerem Çatay ve Viacom International Studios’tan (VIS) Claire Sowerby-Sheppard üstleniyor.

Paramount+ Orijinal İçerik Yöneticisi Nicole Clemens, diziyle alakalı açıklamalarda bulundu. The Turkish Detective’i “dünyanın en çarpıcı, kültürel açıdan zengin şehirlerinden birinin manzarasına karşı kurulmuş, evrensel olarak merak uyandıran bir suç gerilim dizisi” olarak nitelendiren Clemens, Barbara Nadel’in romanlarının bu dizide hayat bulacağı belirtildi..

ParaThe Turkish Detective, şu anda yalnızca birkaç ülkede faaliyet gösteren Paramount+ platformunda yayınlanacak. Diğer ülkelerde ise dağıtımını Paramount Global Content Distribution üstlenecek. Eğer Paramount Plus 2023’e kadar Türkiye pazarına girmezse, dizinin ülkemizdeki bir dijital mecrada yayınlanmasını beklemek zorunda kalacağız.

Bu arada Paramount+’ın basın bülteninde yazmıyor ancak diziye ünlü yönetmen David Fincher’ın da katkı sağlayacağı iddia ediliyor. Bu bilgi resmi kaynaklardan gelmediği için kesin olup olmadığı hakkında kesin bir mevcut değil.