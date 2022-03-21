Haluk Bilginer ve Uğur Yücel başrollerde: Netflix dizisi 'Uysallar'dan yeni fragman

21 Mart 2022 Pazartesi, 16:34

Dijital yayın platformu Netflix'in yeni yerli yapımı "Uysallar"dan resmi fragman yayınlandı. Aile kara komedisi "Uysallar", 30 Mart'ta izleyicilerle buluşacak.

Hakan Günday'ın senaryosunu kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Onur Saylak yer alıyor. Başrollerini Öner Erkan, Songül Öden, Haluk Bilginer, Uğur Yücel’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Umut Yeşildağ, Nilay Yeral, Bilyana Jovanovska, Serkan Altunorak, İbrahim Selim, Nezaket Erden gibi isimler yer alıyor.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği 'Uysallar', 8 bölümden oluşacak.

'UYSALLAR'IN KONUSU NE?

Uysallar, 2020 yılında çarpık kentsel dönüşümlü İstanbul’un keşfedilmemiş sokaklarında ve yükselmeye devam eden plaza, rezidanslarında geçen, üst orta sınıf mimar Oktay Uysal’ın ve onun geniş sayılabilecek ailesinin kim olduğunu sorgulama ve uyanış hikâyesidir. Uysal ailesi ideal bir aile gibi gözükebilir, ancak her birinin birbirinden gizlediği ikili hayatları vardır.

Aile üyeleri birbirlerinden habersiz, hayal ettikleri hayatları yaşarken, onların trajik, komik ve karanlık yanlarıyla tanışırız. Uysallar, arka planda İstanbul’un tanımlanamayan şehir görselliğinde izleyiciye alternatif bir aile hikayesi sunarken aynı zamanda “Ben en son ne zaman mutluydum?” diye sordurtacaktır.