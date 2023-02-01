‘Paramparça’ hikâye

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 07:08

Orhan ve Nurdan Tekeoğlu’nun yönettiği, kurgusunu Lukas Agelastos üstlendiği “Paramparça” adlı belgesel Lozan mübadelesinin 100’üncü yılı nedeniyle İstanbul ve İzmir’de prömiyerini yaptı. “Paramparça” adlı belgesel, 1924 mübadelesinde Girit’e bağlı Spinalonga Adası’ndan Bodrum’a göç eden bir ailenin 70 yaşını aşmış üçüncü kuşak mübadil bir kadınının yaşamı üzerinde kurulu.

"BU KADARI DA OLMAZ"

“Mübadele döneminde yaklaşık 2 milyon insanın zorunlu göçe tabi tutulması, Türk ve Yunan halkları arasında derin travmalar yarattı. Her bir mübadilin anlattıklarının roman olduğunu söyleyen Orhan Tekeoğlu, “Belgesel projesi, kişi ve mekânlar üzerinde uzun bir süre arşiv taraması yaptık. Tanıklarla konuştuk. Bodrum’da yaşayan Zehra Hanım, ‘bu kadarı da olmaz’ dedirten inişli - çıkışlı hayatını içtenlikle bizimle paylaştı” diyor.

3. kuşak mübadil Nurdan Tekeoğlu, dedesinin 1923’te Selanik’ten Karaburun’a yerleştirildiğini anlatıyor. Ailesinin anlattığı mübadele hikâyeleri ile büyüyen Tekeoğlu, “Mübadele yarı mutluluk demek” diyor. Belgeselin kurgusunu üstlenen Agelastos, temel noktalarının ortak kökleri olduğuna dikkat çekerken “Göç ile ilgili ortak tarihimizi belgesele biz de Yunanlar olarak aktarabilmiş olduk. Özellikle ben ve Orhan kurgu yaparken Orhan Yunanca konuşmuyor, ben Türkçe konuşmuyorum. Dilimizde en az 3 bin Türkçe kelime var” diyor.

Belgesel, yarın saat 17.00’de Pera Müzesi’nde, 18 Şubat’ta Ayvalık Nejat Uygur Salonu’nda saat 18.00’de gösterilecek.