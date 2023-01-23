Ödüllü belgeselci Tuluhan Tekelioğlu’nun yeni belgeseli: 'Çocuklar hep doğruyu söyler'

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 11:03

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 11:10

Tuluhan Tekelioğlu, 'EFSANELER' belgeselinden sonra, yine AXA Sigorta’nın desteğiyle, bu kez objektifini çocuklara çeviriyor.

Bu belgeselde, Anadolu’nun bambaşka coğrafyalarında gözlerini açan, bambaşka aile yapılarında büyüyen, 6-13 yaş arasındaki çocukların sesini duyacaksınız. Bu ses bize farkında olmadığımız, günlük hayatın gözden kaçmış ya da kanıksanmış gerçekliklerini filtresiz bir şekilde, çocukların dünyasından ortaya koyuyor.

Onlar yeryüzünde adı konan son kuşağın, ALFA kuşağının bireyleri. Çevrimiçi bir hayatın içine doğdular. Teknoloji ile daha önce hiçbir kuşak bu kadar iç içe olmadı. İnternet dünyasının sunduğu olanaklarla çevrili bir hayatları var. Ekran önünde geçirilen saatler, telefonlar, tabletler, hayatlarının olmazsa olmazları. Alfa kuşağı dünyanın büyük sorunlarıyla iç içe büyüyor. Savaş, salgın hastalıklar, çevre kirliliği, iklim değişikliği…

Antakya’dan Zonguldak’a, Mardin’den İstanbul’a 20 çocuk, ilk kez kameranın karşısına oturdu. Dünyanın geleceği, para, aşk, siyaset, ekonomi, teknoloji, iklim krizi, eğitim, okul, öğretmenler, Türkiye ve kendi dertleriyle ilgili ilk kez konuştu. Düşüncelerini, eleştirilerini, çözüm önerilerini, kendi filtresiz dünyalarından anlattılar.

6-13 yaş arasındaki bu çocuklar, İster kırsalda yaşasın, ister büyükşehirde, bir yandan dünyanın sorunlarını içselleştirecek kadar hassas ve kırılganlar, bir yandan da dünyayı kurtarmak için süper güçlere sahip olma hayalleri var!

Görmek istediğimiz değişim, çocuklarımıza kulak vermekle başlayacak. Onları dinlemeye hazır mısınız?

Çünkü,

ÇOCUKLAR HEP DOĞRUYU SÖYLER!