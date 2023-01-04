‘Parlayan Yıldızlar’ sahnede
İş Sanat’ın düzenlediği Parlayan Yıldızlar konserleri İş Kuleleri Salonu’nda devam ediyor.
İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla düzenlediği Parlayan Yıldızlar konserleri İş Kuleleri Salonu’nda devam ediyor.
9 Ocak Pazartesi saat 20.30’da düzenlenecek konserde Sarp Kudun (trombon) ve Çağla Ulusev (viyola) sahne alacak. Ücretsiz düzenlenen konserlere katılmak için Biletix’ten rezervasyon yapılabilir.
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