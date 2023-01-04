‘Parlayan Yıldızlar’ sahnede

İş Sanat’ın düzenlediği Parlayan Yıldızlar konserleri İş Kuleleri Salonu’nda devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2023 Çarşamba, 04:00
‘Parlayan Yıldızlar’ sahnede
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İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla düzenlediği Parlayan Yıldızlar konserleri İş Kuleleri Salonu’nda devam ediyor.

9 Ocak Pazartesi saat 20.30’da düzenlenecek konserde Sarp Kudun (trombon) ve Çağla Ulusev (viyola) sahne alacak. Ücretsiz düzenlenen konserlere katılmak için Biletix’ten rezervasyon yapılabilir.


Parlayan Yıldızlar İş Sanat

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