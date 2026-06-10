Payda Yayınlarınca verilen Nedret Gürcan Edebiyat Ödülü 2026’da “Karikatür Emek Ödülü” olarak karikatür dalında verilecek

Payda Yayınlarının 2020’den bu yana, şair ve yazar Nedret Gürcan ailesinin de desteğiyle verdiği Nedret Gürcan Edebiyat Ödülü bu yıl “Karikatür Dalı”nda verilecek. Ödüle değer görülen karikatüriste, düzenlenen bir etkinlikte 30 bin TL. ile birlikte bir de plaket verilecek.

Nedret Gürcan Edebiyat Ödülü’nün, her yıl edebiyatın farklı dallarında verildiği belirtilen açıklamada, ödülün 2026’da “Karikatür Dalı”nda, “Karikatür Emek Ödülü” olarak verileceği belirtildi.

Payda Yayınlarından yapılan açıklama şöyle:

“Karikatür; tıpkı edebiyat gibi ‘anlatım, mizah ve hiciv unsurlarını’ kullanan bir sanat dalıdır. Gerek edebiyat gerekse karikatür bireysel ve toplumsal eleştiride aynı kaynaktan beslenir. Edebiyattaki söylem zenginliği, çizgide çok daha yoğun ve derinlikli veriler. Bütün sanat dallarında olduğu gibi karikatürü de edebiyat besler. Edebiyatın sözcüklerle anlattığı dünya, çizgilerin gücüyle belleklere derinlemesine kazınır.

Karikatür sanatının son yıllardaki işleviyle bu sanata emek veren karikatüristleri göz önünde bulundurarak, Nedret Gürcan Edebiyat Ödülü Seçici Kurulu ile yaptığımız değerlendirme sonucu 2026 Nedret Gürcan Edebiyat Ödülü’nün ‘Karikatür’ dalında, Seçici Kurul’ca belirlenecek bir karikatüriste verilmesini uygun bulduk.”

Nedret Gürcan Edebiyat Ödülü, sonbaharda belirlenen bir tarihte Ankara’da düzenlenecek bir etkinlikte verilecek. Ödülün Seçici Kurulu’nda Ahmet Özer, Ali Mustafa, Özgen Seçkin, Hasibe Ayten ve Mesut Özcan yer alıyor.