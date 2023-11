Pedro Pascal artık The Mandolarian'da oynamayacak

Yayınlanma: 15.11.2023 - 15:13

Güncelleme: 15.11.2023 - 15:14

Star Wars evreni son zamanlarda pek iyi gitmiyor. Son üçlemeden sonra Disney'e hayranlar tarafından tepki gelmişti. Bu tepkilerin ardından The Mandalorian dizisi ile Disney hayranların güvenini tekrar kazanmıştı. Ancak dizinin başrol oyuncusu Pedro Pascal'ın artık dizide yer almayacağı açıklandı.

The Mandalorian'ın bir sonraki sezonunda Pedro Pascal yer almayacak ancak oyuncunun sesi aynı şekilde korunacak. Yani Din Djarin karakterini başka bir oyuncu oynayacak ama Pedro Pascal seslendirecek. Bu kararın arkasındaki neden olarak ise Pedro Pascal'ın Ridley Scott tarafından çekilecek olan Gladyatör 2 filmi için hazırlanması gösteriliyor. Bu filmden sonra ise Last of Us Part 2'nin çekimlerine başlayacağı için ünlü oyuncunun The Mandalorian'dan ayrıldığı düşünülüyor.

The Mandalorian'da izleyiciler tarafından bu durumun eksikliğinin hissedilip, hissedilmeyeceği konusu ise büyük endişe uyandırıyor. Ancak karakterin kaskını çıkarmadığı düşünüldüğünde izleyicilerin çok anlamayacağı tahmin ediliyor.