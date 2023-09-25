Star Wars Jedi serisinin devam edeceği açıklandı!
EA Games bünyesinde bulunan Respawn stüdyosu tarafından yapılan Star Wars Jedi serisinin devam edeceği açıklandı. Firma yeni oyunun henüz geliştirme aşamasında olduğunu belirtti.
Star Wars Jedi oyun serisi, yeni bir girişle genişlemeye devam ediyor. Respawn tarafından geliştirilen serinin ana karakteri Cal Kestis'i seslendiren Cameron Monaghan, Ocala Comic Con 2023 etkinliğinde bir panelde, üçüncü bir oyunun üzerinde çalıştıklarını doğruladı.
Serinin üçleme olarak tasarlandığı daha önce açıklanmıştı ve Survivor Cal Kestis'in hikayesinin tam bir kapanış sunmadığı göz önüne alındığında, yeni bir Star Wars Jedi oyununun gelmesi beklenen bir gelişme. Ancak serinin yönetmeni Stig Asmussen'in Respawn'dan ayrılması, üçüncü oyunun nasıl bir formülle geleceğini merak uyandırıyor.
Star Wars Jedi: Survivor, önceki oyunlara göre teknik sorunlar yaşatsa da, oyuncular teknik sorunların çözülmesi ile birlikte aksiyon-macera deneyimini beğenmişti.
Yeni Star Wars Jedi oyunu hakkında daha fazla ayrıntı şu an için paylaşılmadı.
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