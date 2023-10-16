Kayıp Star Wars maketi rekor fiyata satıldı!

Yayınlanma: 16.10.2023 - 15:48

Güncelleme: 16.10.2023 - 15:48

1977 yapımı "Star Wars: Yeni Bir Umut" filminden kayıp bir X-Wing, 3.135 milyon dolar (87 milyon 409 bin TL) gibi rekor bir fiyata açık artırmayla satılarak büyük ilgi çekti.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre, satılan X-Wing, Luke Skywalker'ın kullandığı karakterin gemisi değil, filmdeki özel efekt sahnelerini tasarlamak için kullanılan bir model. Bu 20 inçlik modelin yıllardır kayıp olduğu düşünülüyordu, ancak sonunda model yapımcısı Greg Jein'in garajında bulundu ve Dallas'taki Heritage Auctions tarafından satışa çıkarıldı.

Heritage Auctions'ın Hollywood ve eğlence hatıralarından sorumlu başkan yardımcısı Joe Maddalena, "Heritage, açık artırmada satılan en pahalı Star Wars ekran kullanılmış dekor öğesinin rekorunu kırdı" dedi ve ekledi "Greg Jein koleksiyonu dünya genelinde büyük ilgi gördü; bu, Greg'in bir görsel efekt sanatçısı ve koleksiyoncu olarak neler başarabileceğinin gerçek bir göstergesidir."

X-Wing, orijinal Star Wars filmini oluşturmak için kullanılan dört benzer modelden biriydi ve bu belirli model Kırmızı Lider olarak bilinen "kahraman" modeliydi. Bu kahraman modelleri, filmdeki yakın çekim sahnelerinde ve son büyük uzay savaşında kullanılmıştır.