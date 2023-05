Pedro Pascal yeni projesinde Zach Cregger yapımında rol alacak

Yayınlanma: 11.05.2023 - 18:00

Güncelleme: 11.05.2023 - 18:00

Yönetmenliğini ve senaristliğini Cregger'ın yaptığı Weapons için çalışmalar başladı. Yapımın başrolünde The Last of Us, The Mandalorian, Game of Thrones gibi yapımlarla ismini duyuran Pedro Pascal var. Weapons filminin konusu ve Pedro Pascal’ın filmdeki rolü şu an için bilinmiyor. Film hakkında yapılan ilk açıklamalara göre yapım “birbirleriyle ilişkili, çok öykülü bir korku destanı” olacak ve Paul Thomas Anderson’ın 1999 tarihli Magnolia’sına benzeyecek.

ÇEKİMLER SONBAHARDA BAŞLAYACAK

Son olarak Barbarian’ı çeken ve Wrecked, Just Roll with It ve About a Boy gibi yapımlarla tanınan Zach Cregger; Weapons’ın hem senaryosunu yazacak hem de yönetmenliğini üstlenecek. Yapımın çekimleri ise 2023 yılının sonbahar aylarında başlayacak. Yapımın 2024 yılının sonbaharında izleyici ile buluşması bekleniyor.

ZACH CREGGER KİMDİR?

İlk olarak bir komedi grubu ile ismini duyuran Cregger, 2006'da Aspen'deki HBO ABD Komedi Sanatları Festivali'ne davet edildi. Ünlü oyuncunun; oynadığı Opening Night, Date and Switch, The Bounceback gibi filmler dışında hem oyunculuk hem de yönetmenlik yaptığı yapımlar da mevcut: The Civil War On Drugs, Miss March. Fakat Cregger, hem yönetmenliğini hem de senaristliğini yaptığı Barbarian ile ismini duyurdu.

ZACH CREGGER'IN SON YAPIMI: BARBARİAN

Senaristliğini ve yönetmenliğini Zach Cregger'ın yaptığı korku türündeki film, geçtiğimiz yıl vizyona girmişti. Bill Skarsgård, Justin Long, Georgina Campbell gibi isimlerin yer aldığı yapım, iş görüşmesi için seyahat eden genç bir kadının hikayesini konu ediniyor. Kiraladığı eve gittiğinde evin bir çifte rezerve edildiğini ve birinin zaten orda kaldığını öğrenir. Barbarian filmi geçen yıl eylül ayında yayınlanmış ve 2022’nin en sürpriz korku işlerinden birisi olarak kayda geçmişti. 4,5 milyon dolarlık bütçesiyle 45 milyon dolar kazandıran yapım Cregger’ın adını da gözde korku filmi yönetmenleri arasına hızlı şekilde yazdırmıştı.