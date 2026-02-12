Penderecki'nin Konçerto Grosso eserinin Türkiye prömiyeri AKM'de

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, 20 Şubat’ta saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda izleyicilere farklı ve özgün bir müzikal deneyim sunacak. Şef Antonio Pirolli’nin yönetimindeki bu özel programda, orkestranın üç çellisti Yılmaz Bişer, Çağlayan Çetin ile Esin Taşkın solist olarak aynı sahneyi paylaşacak.

Konserin ilk bölümünde, Polonyalı besteci Krzysztof Penderecki’nin eseri Konçerto Grosso, Türkiye’de ilk kez seslendirilecek. Üç çellonun ön plana çıktığı bu eser, Penderecki’nin müzik diliyle orkestra ve solistler arasındaki diyaloğu da ortaya koyacak.

Konserin ikinci bölümünde ise orkestra Wolfgang Amadeus Mozart’ın 36. Senfonisi’ni (Linz) seslendirecek. Mozart’ın Avusturya’nın Linz kentinde geçirdiği yalnızca birkaç gün içinde bestelediği bu senfoni, programı coşkulu bir kapanışa taşıyacak.