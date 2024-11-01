Kars'ta sır olay: Kaybolan yaşlı kadın dere yatağında ölü bulundu

Kars'ın Susuz ilçesinde kaybolan yaşlı kadın dere yatağında ölü bulundu. İlk incelemede vücudunda kesi ya da darp izine rastlanmayan kadının Alzheimer hastası olduğu öğrenildi.

Kars'ta sır olay: Kaybolan yaşlı kadın dere yatağında ölü bulundu
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 17:12

İlçeye bağlı Büyük Çatak köyünde sabah saatlerinde evinden çıkan Naciye Alioğlu'nun (80) ailesi, yaşlı kadın eve dönmeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Köye gelen Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Ekipler, Alioğlu'nu köye 300 metre uzaklıktaki derede yatağında hareketsiz halde buldu.

OTOPSİ YAPILACAK

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Alioğlu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlk incelemede vücudunda kesi ya da darp izine rastlanmayan Alioğlu'nun Alzheimer hastası olduğu öğrenildi.


Etiketler: #112 Acil #Kars

İlgili Haberler

Birçok ünlü ismin müzik öğretmeniydi: Faris Akarsu hayatını kaybetti

Birçok ünlü ismin müzik öğretmeniydi: Faris Akarsu hayatını kaybetti
Faris Akarsu kimdir, kaç yaşında, nereli? Faris Akarsu neden öldü?

Faris Akarsu kimdir, kaç yaşında, nereli? Faris Akarsu neden öldü?
Ardahan-Kars kara yolunda sis ve kar yağışı

Ardahan-Kars kara yolunda sis ve kar yağışı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler