Samsun’da bir kişi deniz kenarında ölü bulundu

Samsun’da yabancı uyruklu bir kişi deniz kenarında ölü bulundu.

Samsun’da bir kişi deniz kenarında ölü bulundu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 12:54

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Yalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde bir kişinin cansız bedeni ile karşılaşan yurttaşlar durumu jandarmaya haber verdi.

Yapılan araştırma sonucu ölen şahsın Irak uyruklu Mustafa Hussein Naser olduğu tespit edildi.

Ölen şahsın Samsun’un Atakum ilçesindeki bir öğrenci yurdunda kaldığı ve bir süredir Irak’ta yaşayan ailesinin kendisine ulaşamadığı öğrenildi.

Iraklı gencin cansın bedeni kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #Samsun #deniz #ölü bulundu

İlgili Haberler

10 gündür kayıptı: Çay kenarında ölü bulundu!

10 gündür kayıptı: Çay kenarında ölü bulundu!
İstanbul'da şüpheli ölüm: Otel odasında ölü bulundu!

İstanbul'da şüpheli ölüm: Otel odasında ölü bulundu!
84 yaşındaki adam evinde ölü bulundu!

84 yaşındaki adam evinde ölü bulundu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler