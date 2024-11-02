Tekirdağ'da 9 aylık bebeğe cinsel istismar: Tutuklanan baba cezaevinde ölü bulundu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddiasına ilişkin gözaltına alınan anne ve baba dün tutuklandı. Tutuklanan baba bugün cezaevinde ölü bulundu. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tutuklanan babanın cezaevinde intihar ettiği bilgisi ulaştı" dedi.

Tekirdağ'da 9 aylık bebeğe cinsel istismar: Tutuklanan baba cezaevinde ölü bulundu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2024 - 13:20

Tekirdağ'ın Veliköy Mahallesi'nde anne F.G'nin, birlikte yaşadığı G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine bir kişi bu durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.

ANNE-BABA TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri anne F.G'yi Amasya'da, baba G.Ş'yi de İstanbul'da gözaltına aldı.

Çerkezköy'e getirilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler ise dün çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bebek ise devlet korumasına alındı.

TEKİRDAĞ BAROSU BAŞKANI: BABANIN İNTİHAR ETTİĞI BİLGİSİ ULAŞTI

Tekirdağ'da cinsel istismara uğradığı iddia edilen bebeğin tutuklanan babasının cezaevinde ölü bulunduğu iddiası sosyal medyada gündeme getirildi.

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün babanın öldüğü iddiasıyla ilgili, "Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 aylık bebeğin cinsel istismar edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan babanın cezaevinde intihar ettiği bilgisi ulaştı. Konuyu hassasiyetle takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.


Etiketler: #çocuğa cinsel istismar #cinsel istismar #tekirdağ

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