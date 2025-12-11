Pera Müzesi’nde “Hangi İnsan Hakları? Film Festivali” gösterimleri

Pera Müzesi, DOCUMENTARIST tarafından 15. kez düzenlenen Hangi İnsan Hakları? Film Festivali’nin gösterimlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl dünyadan ve Türkiye’den göç, kimlik, toplumsal hafıza, direniş ve varlık mücadelesi temalarını odağına alan 17 belgesel, festival kapsamında 12 - 17 Aralık arasında Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

Bu yıl “Bakım Emeği” ana temasıyla düzenlenecek festival kapsamında göç, kimlik, toplumsal hafıza, direniş ve varlık mücadelelerini odağına alan 17 filmden oluşan bir film seçkisi, Pera Müzesi Oditoryumu'nda ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak.

Hangi İnsan Hakları? Film Festivali Programı:

12 Aralık Cuma

19.30 Kardeş Türküler ile 30 Yıl (108')

13 Aralık Cumartesi

13.30 Karanlığa Dokunmak (5’)

Asker Lagünü (75’)

15.30 Eat Your Catfish (74’)

17.30 Hasan ile Gazze'de (106’)

14 Aralık Pazar

14.00 Çankırı Poşaları (33’)

Yeni Han (52’)

16.00 Döngü (81’)

16 Aralık Salı

15.30 Sîtav (17’)

Son Büyük Simge: Surp Giragos Kilisesi (60’)

17.30 mutluluk (18’)

Üçüncü Gurbet (41’)

17 Aralık Çarşamba

15.30 Öteki Kuşlar (20’)

Rojin'in Rüyası (34’)

17.30 Hey Hawar (22’)

Bölgedeki Kuir (20’)