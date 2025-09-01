Perşembe Günü Cinayet Kulübü: Mizah ile Suç Arasında Bir Emeklilik Hikâyesi

Richard Osman’ın dünya çapında milyonlar satan romanı Perşembe Günü Cinayet Kulübü, sinemaya uyarlandı. Yönetmen koltuğunda Chris Columbus’un oturduğu film, 22 Ağustos 2025’te vizyona girdi ve kısa süre içinde dijital platformlarda da izleyiciyle buluştu. Daha ilk günden güçlü oyuncu kadrosu ve mizahi polisiye kurgusuyla dikkat çekti. Ancak gelen eleştiriler, filmin beklentileri tam anlamıyla karşılayamadığını da gösteriyor.

Hikâye, İngiltere’nin huzurlu bir emekliler köyünde yaşayan dört sıra dışı dostun etrafında dönüyor. Eski gizli ajan Elizabeth (Helen Mirren), eski hemşire Joyce (Celia Imrie), emekli sendikacı Ron (Pierce Brosnan) ve eski psikiyatrist İbrahim (Ben Kingsley), her Perşembe günü bir araya gelip çözülmemiş cinayet dosyalarını inceliyor. Başlangıçta zihinsel bir uğraş ve dostluklarını pekiştiren bir ritüel olan bu toplantılar, bir gün işlenen gerçek bir cinayetle bambaşka bir hâl alıyor. Dörtlü, polis soruşturmasının bile önüne geçecek kadar cesur ve zeki davranarak olayın izini sürmeye başlıyor. Şüphelilerle görüşüyor, ipuçlarını topluyor ve kimi zaman yerel polisle karşı karşıya geliyorlar.

Filmin en güçlü tarafı kuşkusuz oyuncu kadrosu. Helen Mirren, karizmatik ve keskin zekâsıyla Elizabeth’e sağlam bir omurga kazandırıyor. Pierce Brosnan’ın asi ruhlu Ron yorumu, geçmişten taşıdığı güçlü imajı bu kez ironik bir şekilde yeniden sunuyor. Ben Kingsley, ciddi ama kırılgan bir İbrahim portresiyle sahneye ağırlığını koyarken, Celia Imrie sevimli ve espritüel Joyce karakteriyle izleyiciye hem kahkaha hem de hüzün yaşatıyor. Yan kadroda David Tennant, Jonathan Pryce, Richard E. Grant gibi isimlerin varlığı da filme dinamizm katıyor.

Chris Columbus, hikâyeyi mizahi bir tonla işlerken yaşlılığın hem kırılganlığını hem de direncini görünür kılıyor. Film, bir yandan Agatha Christie esintili bir atmosfer yaratmaya çalışıyor, diğer yandan emeklilik günlerine alışılmışın dışında bir enerji katıyor. Thomas Newman’ın müzikleri de bu atmosferi tamamlayan önemli bir unsur.

Ama kusurları da gözden kaçmıyor. Katy Brand ve Suzanne Heathcote’un kaleme aldığı senaryo, zaman zaman dağınık bir hâl alıyor. Romandaki zekice kurgulanmış bulmacalar beyazperdede aynı yoğunlukla izleyiciye geçmiyor. 118 dakikalık sürede ritim düşüyor, özellikle ikinci perdede gereksiz uzatmalar göze batıyor. Polisiye tarafı klişelere yaslanırken, mizah kimi sahnelerde karikatürize bir düzeye kayıyor.

Romanın yazarı Richard Osman, kitabı 2020’de kaleme aldı. İlk romanı olmasına rağmen yayımlandığı yıl İngiltere’de bir milyonun üzerinde sattı, The Sunday Times çoksatanlar listesinde 40 hafta boyunca zirvede kaldı ve pek çok dile çevrildi. Osman, hikâyeyi büyükannesini ziyaret ettiği bir emekliler köyünden ilhamla yazdığını, ancak karakterlerin ve olayların tamamen kurgu olduğunu ifade ediyor.

Sonuç olarak Perşembe Günü Cinayet Kulübü, kusursuz bir polisiye değil ama sıcak karakterleri, güçlü kadrosu ve hafif mizahi üslubuyla keyifli bir seyirlik. Emeklilik dönemine farklı bir bakış açısı getirmesi ve yaşlı kahramanları merkezine almasıyla tür içinde ayrı bir yerde duruyor. Polisiye sevenler için derinlikli bir tatmin sunmayabilir, ama eğlenceli bir suç komedisi arayanlar için izlenmeye değer bir alternatif. Kitap kadar zeki değil, ancak Helen Mirren ve ekibinin enerjisiyle perdeye taşınan bu hikâye, türün meraklılarına hoş bir deneyim sunuyor.