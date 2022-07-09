Pierre Loti 99 yıl önce bugün yaşamını yitirdi

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 00:02

Asıl adı Louis Marie Julien Viaud olan Pierre Loti, 14 Ocak 1850 tarihinde dünyaya gelen 10 Haziran 1923'te ise yaşamını yitiren Fransız romancı. Pierre Loti isminin yazara, kimi kaynaklara göre öğrencilik yıllarında; kimi kaynaklara göreyse, 1867 yılında yaptığı Okyanusya seferi sırasında, Tahitili yerliler tarafından verildiği söylenir. "Loti", egzotik iklimlerde yetişen egzotik bir çiçeğin ismidir.

1850 yılında Fransa'nın Rochefort kentinde Protestan bir ailenin en küçüğü olarak doğdu ve 17 yaşında Fransız Deniz Kuvvetleri'ne girdi. Denizcilik eğitimini tamamladıktan sonra 1881'de yüzbaşı oldu ve ilerleyen yıllarda da terfi ederek albaylığa kadar yükseldi. Orta Doğu ve Uzak Doğu'da bulundu.

1879'da ilk romanı olan ve o dönemin Osmanlı Türkiye'sinden kesitler veren Aziyadé 'nin (Aziyade) yayımlanmasının ardından 1878'de Mariage de Loti (Loti'nin Düğünü), 1886'da Pécheur d'Islande'la (İzlanda Balıkçısı)'nı yayınladı. Loti, yaşarken kendini edebiyat çevresine kabul ettirebilen bir yazar oldu. Daha sonraki yıllarda düzenli olarak her yıl bir kitabı çıktı ve kitapları geniş kitlelerce okundu. 1891 yılında Fransız Akademisi'ne seçilen yazar 1910 yılında Légion d’Honneur nişanını aldı. İzlenimci bir yazar olan Pierre Loti'nin oldukça yalın bir dili vardı. Derin bir umutsuzluğu dile getiren yapıtlarında aşkın yanı sıra ölüm duygusu da geniş yer aldı. Bütün bu umutsuzlukla birlikte içinde duyduğu insanlığa karşı şefkat ve acıma duygusunu yapıtlarına yansıttı.

ESERLERİ

* Aziyadé (1879, Aziyade)

* Le Roman d'un spahi (1881, Bir Sipahinin Romanı)

* Pêcheur d'Islande (1886, İzlanda Balıkçısı)

* Madame Chrysanthème (1887, Madam Krizantem)

* Le Roman d'un enfant (1890, Bir Çocuğun Romanı)

* Le Livre de la pitié et de la mort (1891, Acıma ve Ölümün Kitabı)

* Ramuntcho (1897)

* Reflets de la Sombre Route (1899, Karanlık Yol Üzerindeki Yansımalar)

* Les Désenchantées (1906, Mutsuz Kadınlar)

* La Turquie agonisante (1913, Can Çekişen Türkiye)

* Prime Jeunesse (1919, İlk Gençlik)

* Un Jeune Officier pauvre (1923, Zavallı Genç Bir Subay)