Pinchas Zukerman konserini barış çağrısıyla bitirdi: 'Yeter artık savaş...'
50 yılı aşan sahne kariyeriyle klasik müziğin yaşayan efsanelerinden Tel Aviv doğumlu Amerikalı keman sanatçısı Pinchas Zukerman, önceki akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda, Cihat Aşkın, Pelin Halkacı Akın, Elif Tarakçı gibi keman sanatçılarının da dinleyiciler arasında olduğu bir konser verdi.
Zukerman, Sinfonia Varsovia eşliğinde hem solist hem de şef olarak çıktığı konsere Elgar, “Yaylı Çalgılar Orkestrası için Serenad, Op. 20” eseriyle başladı. Zukerman orkestranın mükemmel eşliğinde Mozart’ın “Keman ve Orkestra için Konçerto, KV 219” eserini çalıp yönetti.
Mendelssohn, 4.Senfoni “Italian” ile biten konserin sonunda, “Umarım barışın kutlaması çok yakında olur. Yeter artık savaş” diyerek barış istediğini dile getiren ve kemanıyla Brahms’ın Wiegenlied/Ninni şarkısının melodisini çalarak iyi geceler dileyen Zukerman dakikalarca ayakta alkışlandı.
Etiketler: #Pinchas Zukerman #konser
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