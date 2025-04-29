Pinchas Zukerman konserini barış çağrısıyla bitirdi: 'Yeter artık savaş...'

50 yılı aşan sahne kariyeriyle klasik müziğin yaşayan efsanelerinden Tel Aviv doğumlu Amerikalı keman sanatçısı Pinchas Zukerman, önceki akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda, Cihat Aşkın, Pelin Halkacı Akın, Elif Tarakçı gibi keman sanatçılarının da dinleyiciler arasında olduğu bir konser verdi.

Pinchas Zukerman konserini barış çağrısıyla bitirdi: 'Yeter artık savaş...'
Abone Ol google-news
Gülçin Gülan
Yayınlanma: 29.04.2025 - 04:00

Zukerman, Sinfonia Varsovia eşliğinde hem solist hem de şef olarak çıktığı konsere Elgar, “Yaylı Çalgılar Orkestrası için Serenad, Op. 20” eseriyle başladı. Zukerman orkestranın mükemmel eşliğinde Mozart’ın “Keman ve Orkestra için Konçerto, KV 219” eserini çalıp yönetti. 

Mendelssohn, 4.Senfoni “Italian” ile biten konserin sonunda, “Umarım barışın kutlaması çok yakında olur. Yeter artık savaş” diyerek barış istediğini dile getiren ve kemanıyla Brahms’ın Wiegenlied/Ninni şarkısının melodisini çalarak iyi geceler dileyen Zukerman dakikalarca ayakta alkışlandı.


Etiketler: #Pinchas Zukerman #konser

İlgili Haberler

Cam parçaları bulundu: Ünlü markanın konserveleri acil olarak toplatılıyor!

Cam parçaları bulundu: Ünlü markanın konserveleri acil olarak toplatılıyor!
Çocuklardan “Türkülerde Yaşayan İnsan Atatürk” konseri

Çocuklardan “Türkülerde Yaşayan İnsan Atatürk” konseri
Tarkan konserinde Reynmen'e seslendi:' Benim Yusuf'um çok seviyorum onu'

Tarkan konserinde Reynmen'e seslendi:' Benim Yusuf'um çok seviyorum onu'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler