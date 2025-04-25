Cam parçaları bulundu: Ünlü markanın konserveleri acil olarak toplatılıyor!
Hollandalı ünlü market zinciri Lidl, Paella yemek paketi ürünlerinde cam parçası bulunma ihtimaline karşın ürünler için acil toplatılma kararı verdi. İşte ayrıntılar...
Hollanda genelinde hizmet veren süpermarket zinciri Lidl, bezelye konservesi içeren "Paella yemek paketi" adlı ürünü cam parçası bulunma ihtimali nedeniyle piyasadan toplatma kararı aldı.
Şirket, tüketicilere bu ürünü kesinlikle kullanmamaları ve en yakın mağazaya iade etmeleri konusunda uyarıda bulundu.
GERİ ÇAĞIRMA BU ÜRÜNLER İÇİN GEÇERLİ
Geri çağırma kararı, özellikle 22-28 Nisan 2025 tarihleri arasında son kullanma tarihi bulunan ürünleri kapsıyor. Bahsi geçen ürünlerin barkodu ise 4056489267157 olarak duyuruldu.
Lidl, iade edilen ürünler için tüketicilere ödeme yapılacağını belirtti.
'SAĞLIK ÖNCELİKTİR' AÇIKLAMASI
Şirket yetkilileri, yaşanan durumdan ötürü müşterilerden özür dileyerek, tüketici sağlığını her şeyin önünde tuttuklarını vurguladı.
Gerekli tüm önlemlerin hızla alındığını belirten Lidl, süreç boyunca titiz bir denetim yürütüldüğünü ifade etti.
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