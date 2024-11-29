Piyanist, besteci Hakan A. Toker’in dokuz konserlik serisi başladı

Yayınlanma: 29.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.11.2024 - 04:00

Klasik müziği caz ve Türk müziğiyle buluşturan piyanist, besteci Hakan A. Toker, yeni bir konser serisine başladı. 9 konserlik serinin başlığı “Aşk için Müzik”... En büyük ilham kaynağının aşk olduğunu söyleyen Toker, “Müzik bir ifade aracı” diyor ve ekliyor: “En güzel ifade ettiği şeyse duygular. Müziği meslek olarak seçme nedenim bu. Duygularımı paylaşarak insanlarla iletişim kuruyorum müzikle. Beni duygusal olarak en çok etkileyen şeyse aşk. En derin acıları ve en büyük coşkuları hep aşk yaşattı bana.”

COŞKU VE TUTKU...

Her konserin içeriğinin farklı olduğu seride; bazı programlar solo piyano olarak Toker tarafından seslendirilecek, bazı parçalarda ise sanatçılar besteciye sahnede eşlik edecek.

“Sözle söyleyemediğimi müzikle yapmaya koyuldum” diyen Toker, “İlk karşılıklı aşkın coşkusu ve tutkusu bana hayatımın en uçarı valslerini yazdırdı! Sonra terk etti beni. Ayrılık da bir sürü hüzünlü besteyi beraberinde getirdi. Bu böyle sürüp gitti. Şimdiki eşimle karşılaşıp hayatlarımızı birleştirene kadar yaşadığım 3 kıtada, 30 yılı aşkın zaman içinde pek çok kadın sevdim; kimisi karşılıklı, kimisi tek taraflı. Hepsi için yaptığım besteleri topladığımda 8-9 saat ediyor! Başından itibaren hepsini öyküleriyle birlikte dinleyicilerimle paylaşmaya karar verdim. Böylelikle 9 konserlik Aşk için Müzik serisi doğdu. Her konserin içeriği farklı. Kimisi platonik aşklara odaklı, kimisi karşılıklı olanlara. Caz tarzı yaptığım besteleri ayrı bir bölümde caz müzisyenleriyle birlikte seslendireceğim.

Alaturka bestelerimi de aynı şekilde ilgili müzisyenlerle birlikte seslendireceğim. Bir bölümü sadece eşim için yaptığım bestelere ayırdım” diyor.

Yaz ortasına kadar sürecek serinin başlıkları şöyle: “Ümitsiz Aşklar” (14 Aralık), “İlk Sevgili” (4 Ocak 2025), “Amerika Aşkları” (1 Şubat 2025), “Aşk, Keman ve Çello” (1 Mart 2025), “Caz Aşkları” (29 Mart 2025), “Aşkta Alaturka” (26 Nisan 2025), “Hayatımın Kadınına” (24 Mayıs 2025), “Aşktan Nasıl Para Kazandım” (21 Haziran).