Piyanist Lal Karaalioğlu yarın konser verecek

28 Eylül 2022 Çarşamba, 18:37

Genç piyanist Lal Karaalioğlu, Notre-Dame de Sion Lisesi'nde yarın akşam konser verecek.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Sonata KV.333 No.13 B-flat majör" eseriyle konsere başlayacak 24 yaşındaki genç piyanist Lal Karaalioğlu, Frederic Chopin'in "Ballade Op.23 No.1", "Nocturne Op.62 No.1", "Barcarolle Op.60", "Mazurkas Op.59" ve "Scherzo Op.31 No.2" eserlerini yorumlayacak.

LAL KARAALİOĞLU KİMDİR?

Piyano çalmaya 2003’te, İstanbul’da İlhan Tonger ile başlayan Lal Karaalioğlu; iki yıl sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın yarı zamanlı programına kabul edilerek, Doç. Ayşen Katipoğlu’nun öğrencisi oldu.

2013’te İstanbul’da, Pablo Galdo ve José Manuel Fernández’in ustalık sınıflarından sonra İspanya’da Fernández ile tekrar çalışma fırsatı bulan Karaalioğlu; aynı yıl Ewa Poblocka ve Anahit Nersesyan’ın sınıflarına katıldı. 2014’ten itibaren İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde (MİAM) Hüseyin Sermet’in ustalık sınıfına düzenli olarak katıldı, 2015’te Antalya Piyano Festivali’nde tekrar Hüseyin Sermet ve Saleem Abboud Ashkar’dan dersler aldı.

2013’te Merzhanov Yarışması’nda (Bulgaristan) Schubert Ödülü ve aynı yıl Jugend Musiziert yarışmasında İstanbul’da ve Yunanistan’da birinci ve Almanya’da üçüncülüğe değer görüldü.

2016’da Genç Yetenekler Konseri’nde, Mozart’ın 23. Piyano Konçertosu’nu Ender Sakpınar yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Ramiz Melik Aslanov yönetimindeki İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Orkestrası ile seslendirdi. 2017’de Alman Lisesi ve konservatuvardan mezun olarak; Hochschule fu¨r Musik, Theater und Medien Hannover’de (Almanya) okumaya hak kazanarak Prof. Ewa Kupiec’in sınıfına kabul edildi.

2018’de Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi’nde (AIMA) İdil Biret ve 2019’da Chopin Enstitüsü’nün (Polonya) düzenlediği ustalık sınıflarında Akiko Ebi ve Robert Shelley gibi sanatçılarla çalışan Karaalioğlu; 2019’da Orbetello Junior Piano Competition’da (İtalya) ikincilik ve César Franck International Piano Competition’da (Belçika) üçüncülük ödüllerine değer görüldü.

Piyano eğitimi süresince birçok piyanistin ustalık sınıfına katılan Lal Karaalioğlu, Türkiye ve Almanya’da verdiği resitallerin yanı sıra; 2019’da şef Deniz Sever yönetimindeki Marmaris Oda Orkestrası ile Chopin’in 2. Piyano Konçertosu’nu seslendirdi. 2018’den bu yana Almanya’da piyano dersleri veren Karaalioğlu, 2020’de Musikschule Landeshauptstadt Hannover’de çocuklara ve gençlere yönelik piyano dersi üzerine staj yaptı. Karaalioğlu piyano eğitimine halen, Hochschule fu¨r Musik, Theater und Medien Hannover’de Prof. Ewa Kupiec ile devam ediyor.