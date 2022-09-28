Piyanist ve besteci Hüseyin Sermet, İstanbul'da konser verecek
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Hüseyin Sermet, 5 Ekim'de İstanbul'da konser verecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu kapsamında sahne alacak sanatçı, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.
Sermet, konserde Franz Schubert'in "La minör Piyano Sonatı, D.845", Franz Liszt'in "Si minör Piyano Sonatı, S.178" adlı eserlerini yorumlayacak.
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