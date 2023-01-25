Post-rock gruplarından Sigur Ros, 28 Temmuz’da İstanbul'da

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 14:29

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 14:52

İzlanda dilinde veya kendilerinin yarattığı “Hopelandish” isimli dilde yazdıkları şarkılarıyla, yaratıcı ve etkileyici müzik sahnelerini Türkiye’ye taşıyacak olan Sigur Ros'un biletleri 30 Ocak Pazartesi günü satışa sunulacak.

Tüm dünyada 2 milyondan fazla satışa ulaşan albümleriyle en sevilen post-rock grupları arasında yer alan İzlandalı Sigur Ros, bugüne kadar gerçekleştirdikleri orkestral ve solo çalışmalarının yanında, 7 albüm ve 2 film ile dünyanın en büyük progresif rock grupları arasında yer alıyor. Albümleriyle olduğu kadar sahne performanslarıyla da dikkat çeken grup, müziğinde klasik elementlerle yenilikçi sound’ları bir araya getiriyor. Müzik serüveni 1997’de yayınlanan Von adlı ilk albümü ile başlayan grup, 1998’de çıkan 'Agætis Byrjun' albümü ile gerçek anlamda isimlerini dünyaya duyurdu. Post-rock, klasik müzik, ambient ve dream pop gibi farklı tarzlardan izler taşıyan müzikleriyle son olarak 2019’da Variations On Darkness ve 22° Lunar Halo albümlerini yayımladı. İsmi, Jonsi'nin grubun kurulduğu günde doğan kız kardeşi Sigurros'tan gelen grup, ayrıca tüm dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones dizisinde de konuk olarak yer aldı.

KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek konserin biletleri 30 Ocak Pazartesi günü Biletix, Passo ve KüçükÇiftlik Park gişesinde satışa sunulacak.