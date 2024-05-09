'Poyraz Baltacıgil tek kelimeyle olağanüstü'

Yayınlanma: 09.05.2024 - 14:45

Güncelleme: 09.05.2024 - 14:45

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası bu hafta şef Rengim Gökmen yönetiminde verdiği "Dvorák'ın 120. Ölüm Yıldönümü Konseri" nde bestecinin 7.Senfoni eserini çaldı ve Schumann’ın “Çello Konçertosu”nda çello yıldızı Poyraz Baltacıgil’e eşlik etti. Yüksek birliktelik ve müzikalitede icra edilen konserde defalarca sahneye davet edilen Baltacıgil orkestra eşliğinde Dvorák’ın "Silent Woods / Sessiz Orman" de seslendirdi.

Sayısız konser vermiş, pek çok sanatçı yetiştirmiş ve dünyanın birçok tanınmış solistiyle bu konçertoyu yönetmiş olan şef Rengim Gökmen solist hakkındaki düşüncelerini şöyle ifade etti; “Poyraz Baltacıgil tek kelime ile olağanüstü bir genç. Müziğe yaklaşımı solistlik nitelikleri çok üst düzeyde. Türkiye’de yetişmiş olması da çok önemli farklılık katıyor ona. Fırsatlar yaratılırsa dünya çapında büyük bir kariyer yapmaması için hiçbir neden yok, destek olmalıyız.”

Konser şefin 17 Mayıs Cuma akşamı orkestrasıyla son kez çalacak olan birinci keman grubu üyesi Nihal Demirhan'ın 45 yıllık emeğine duyduğu saygıyı ifade ettiği seremoniyle son buldu.