Prestij Meselesi filmi davasında görevsizlik kararı

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 11:22

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 11:22

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül’ün müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun Prestij Müzik’i kurma sürecini anlattığı Prestij Meselesi filmi 3 Şubat’ta gösterime girdi. Ancak filmin gösterime girmesinden önce Hilmi Topaloğlu'nun büyük oğlu Volkan Topal, Mahsun Kırmızıgül'e filmin yayınlanmasının durdurulması için ihtiyati tedbir davası açmıştı. Bunun üzerine 26 Ocak'ta İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde tedbir duruşması yapılmıştı.

MAHKEMEDEN 'GÖREVSİZLİK' KARARI

Tedbir konusunda karar vermeyen mahkeme, duruşmayı filmin gösterime girmesinden sonra 16 Şubat'a ertelemişti. Duruşma sonunda Hilmi Topaloğlu’nun oğulları Volkan Topal ile Okan Topaloğlu arasında gerginlik yaşanmıştı.

Mahkeme, 16 Şubat'ta görülen duruşmada ise Volkan Topal'ın iddialarının görevli asliye hukuk mahkemesince değerlendirilmesi gerektiğini belirterek görevsizlik kararı verdi.