Prestij Meselesi filmi davasında görevsizlik kararı
Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmenliğini üstlendiği ve 3 Şubat’ta vizyona giren Prestij Meselesi filmi için Hilmi Topaloğlu’nun oğlu Volkan Topal'ın filmin yayınlanmasının durdurulması için açtığı davada, görevsizlik kararı verildi. Dosya, taleplerin değerlendirilmesi için asliye hukuk mahkemesine gönderildi.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül’ün müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun Prestij Müzik’i kurma sürecini anlattığı Prestij Meselesi filmi 3 Şubat’ta gösterime girdi. Ancak filmin gösterime girmesinden önce Hilmi Topaloğlu'nun büyük oğlu Volkan Topal, Mahsun Kırmızıgül'e filmin yayınlanmasının durdurulması için ihtiyati tedbir davası açmıştı. Bunun üzerine 26 Ocak'ta İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde tedbir duruşması yapılmıştı.
MAHKEMEDEN 'GÖREVSİZLİK' KARARI
Tedbir konusunda karar vermeyen mahkeme, duruşmayı filmin gösterime girmesinden sonra 16 Şubat'a ertelemişti. Duruşma sonunda Hilmi Topaloğlu’nun oğulları Volkan Topal ile Okan Topaloğlu arasında gerginlik yaşanmıştı.
Mahkeme, 16 Şubat'ta görülen duruşmada ise Volkan Topal'ın iddialarının görevli asliye hukuk mahkemesince değerlendirilmesi gerektiğini belirterek görevsizlik kararı verdi.
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