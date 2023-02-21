Prestij Meselesi filmi davasında görevsizlik kararı

Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmenliğini üstlendiği ve 3 Şubat’ta vizyona giren Prestij Meselesi filmi için Hilmi Topaloğlu’nun oğlu Volkan Topal'ın filmin yayınlanmasının durdurulması için açtığı davada, görevsizlik kararı verildi. Dosya, taleplerin değerlendirilmesi için asliye hukuk mahkemesine gönderildi.

DHA
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 11:22
Prestij Meselesi filmi davasında görevsizlik kararı
Abone Ol google-news

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül’ün müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun Prestij Müzik’i kurma sürecini anlattığı Prestij Meselesi filmi 3 Şubat’ta gösterime girdi. Ancak filmin gösterime girmesinden önce Hilmi Topaloğlu'nun büyük oğlu Volkan Topal, Mahsun Kırmızıgül'e filmin yayınlanmasının durdurulması için ihtiyati tedbir davası açmıştı. Bunun üzerine 26 Ocak'ta İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde tedbir duruşması yapılmıştı.

MAHKEMEDEN 'GÖREVSİZLİK' KARARI

Tedbir konusunda karar vermeyen mahkeme, duruşmayı filmin gösterime girmesinden sonra 16 Şubat'a ertelemişti. Duruşma sonunda Hilmi Topaloğlu’nun oğulları Volkan Topal ile  Okan Topaloğlu arasında gerginlik yaşanmıştı.

Mahkeme, 16 Şubat'ta görülen duruşmada ise Volkan Topal'ın iddialarının görevli asliye hukuk mahkemesince değerlendirilmesi gerektiğini belirterek görevsizlik kararı verdi.

 


Prestij Meselesi Mahsun Kırmızıgül Hilmi Topaloğlu

İlgili Haberler

'Prestij Meselesi' ne zaman vizyona girecek? 'Prestij Meselesi' filminin konusu ne, oyuncuları kim?

'Prestij Meselesi' ne zaman vizyona girecek? 'Prestij Meselesi' filminin konusu ne, oyuncuları kim?
Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij filmi' davasında ortalık karıştı: Kardeşler birbirine girdi! 'Babamın kemiklerini sızlatan adam...'

Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij filmi' davasında ortalık karıştı: Kardeşler birbirine girdi! 'Babamın kemiklerini sızlatan adam...'
Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi

Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi "Prestij Meselesi" davalık oldu

En Çok Okunan Haberler