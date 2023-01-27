Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij filmi' davasında ortalık karıştı: Kardeşler birbirine girdi! 'Babamın kemiklerini sızlatan adam...'

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 14:41

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 14:41

Yapımcı Hilmi Topaloğlu'nun ilk eşinden olan büyük oğlu Volkan Topal, 3 Şubat'ta vizyona girecek olan "Prestij Meselesi" filmde babasının itibarını zedelediği iddiasıyla filmin durdurulması için Mahsun Kırmızıgül'e dava açmıştı.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde ise "Filmde sevgilileri olan sanatçılar ilan edilmektedir. Bu filmin Hilmi Topaloğlu'nun kavgalı olduğu Mahsun Kırmızıgül tarafından yapılmasına müvekkilin izni yoktur. Babasının manevi hatırasının bir filme konu edilerek onun özel yaşamının ortaya dökülmesine müvekkilin asla muvafakatı yoktur. Bu nedenle filmin çekimlerinin durdurulmasını ve gösterime girmesinin engellenmesini talep ederiz" denilmişti.

TARAFLAR MAHKEMEDE HAZIR BULUNDU

Konuya ilişkin yargılama İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde başladı. Duruşmada davacı Volkan Topal, davalı Mahsun Kırmızıgül ve taraf avukatları hazır bulundu.

Ayrıca, Hilmi Topaloğlu'nun ikinci eşi Semiha Topaloğlu ile oğulları Okan ve Gürkan Topaloğlu da Mahsun Kırmızıgül'e destek için duruşmaya katıldı.

DAVACI TOPAL: BU GAYRİMEŞRUYA GİRER

Duruşmada beyanda bulunan davacı Volkan Topal, "Oyuncu Şebnem Bozoklu basına, 'Ben Hilmi Topaloğlu'nun sevgilisini oynuyorum' demişti. Onun dışında Mahsun Kırmızıgül, bunun gerçek hayat hikayesi ve otobiyografi filmi olduğunu söyledi. Filmin çekildiğini söyledikleri zaman babam evliydi ve 3 çocuğu vardı. Bu gayrimeşruya girer. Jale karakterini oynayan oyuncu babama silah çekiyor ve 'Ya beni ya da karını tercih edeceksin' diyor. Babam da korkudan masanın üzerine çıkıyor. Filmi seyretmenizi istiyorum" dedi.

KIRMIZIGÜL: KİMSENİN KALBİNİ KIRMAK İÇİN FİLM YAPMAM

Davalı Boyut Film yetkilisi Mahsun Kırmızıgül ise "Ben kimsenin kalbini kırmak için film yapmam. Yaptığım filmler de ortada. Bu durumun böyle olmasına çok üzüldüm, aile de üzüldü. Ben burada kötü niyetli olsaydım ailenin diğer fertleriyle de sorunlar yaşardım ancak rahmetli Hilmi ağabeyin diğer çocukları ve eşi dahil tedbire konu bu filmde rol almışlardır. Kendileri de beni desteklemektedirler. Ben de her zaman onların maddi manevi destekçisi oldum" ifadelerini kullandı.

Alınan beyanları ardından mahkeme, hakim değişikliği nedeniyle avukatların taleplerinin incelenmesi için duruşmayı erteledi.

DURUŞMA SONRASI TARTIŞMA ÇIKTI

Duruşmanın ardından Okan Topaloğlu, Volkan Topal'a tepki göstererek, "Utanmaz adam. 20 sene sonra. Ne yaptık ne ettik sordun mu sen? 20 sene sonra film çıkmış piyasaya çıkıyorsun. Babamın kemiklerini sızlatan adam, utanmaz insan. 20 senedir yoktun, senin yeğenin oldu neredesin sen? Neler yaşadığımı biliyor musun?" ifadelerini kullandı.

Daha sonra sakinleşen grup basın mensuplarına açıklama yapmak üzere adliyenin meydanına ilerledi.

"BU FİLM SADECE HİLMİ TOPALOĞLU'NUN HİKAYESİ DEĞİL"

Adliye önünde soruları yanıtlayan Mahsun Kırmızıgül, "Üzgünüz aile olarak. Keşke hiç buralara gelmeseydi. Ben filmlerimde hiç kimseyi karşıma almam, kimseyi kırmam. Zaten bütün filmlerim özgün ve gerçek hikayelerdir. Biz sadece bu film için yan yana gelmedik. Hilmi ağabey rahmetli olduktan sonra benim aileden hiçbir zaman bağım kopmadı. 16 Şubat'a ertelendi, filmimiz vizyona girecek. Bizim için önemli olan buydu. Biz Hilmi beyin anısına ve kendisine asla, hiç kimseye zaten saygısızlık yapmam, benim sinemamda böyle bir şey yok. Her ailede vardır, bu ailede de böyle bir ağabey varmış, maalesef ortada yok. 20 yıldır bu aileyle bağını koparmış, bir film yaptık ortaya çıktı. Ona da bir şey diyemeyeceğiz. Bu sadece Hilmi Topaloğlu'nun hikayesi değil, filmi izleyeceksiniz. Mahsun Kırmızıgül'ün, Özcan Deniz'in ve Haluk Levent'in" dedi.

TOPALOĞLU'NUN EŞİ: SENARYODAKİLER DOĞRU

Hilmi Topaloğlu'nun eşi Semiha Topaloğlu açıklamasında, "Senaryoyu biliyordum zaten, doğru onlar, yanlış bir şey yok. Zedelenecek bir şey de yok, yaşanmış bitmiş yani" dedi.

Okan Topaloğlu, Mahsun Kırmızıgül'e katıldığını belirterek, filmin vizyona gireceği zaman davacı Volkan Topal'ın piyasaya çıktığını ve şu an babasının kemiklerini sızlattığını söyledi.

Diğer kardeş Gürkan Topaloğlu ise açıklamasında, "Babamla nasıl buluştuklarını, nasıl bir umut yolculuğuna çıktıklarını anlatıyor aslında film. Film tamamen bir kişinin kişisel hayatı değil, ki ben de Mahsun hocayla birlikte çalışıyorum. Diyor ki 'Babama zarar verildi' babama zarar verilecek bir şeyi ben nasıl çekeyim? Anneme, ağabeyime nasıl kabul ettireyim?" ifadelerini kullandı.